Robert Sanchez wypadł z gry na kilka tygodni w związku z kontuzją kolana. Według "The Athletic" w bramce Chelsea zastąpi go Djordje Petrović.

Źródło: The Athletic

Imago / Graham Wilson Na zdjęciu: Robert Sanchez

Robert Sanchez doznał kontuzji kolana, która wyłącza go z gry na dłuższy czas

Między słupkami zastąpi go Djordje Petrović sprowadzony latem z ligi MLS

Chelsea notuje po raz kolejny rozczarowujący sezon

Robert Sanchez kontuzjowany

Robert Sanchez opuścił boisku w meczu Everton – Chelsea w 84 minucie. Hiszpan doznał kontuzji kolana, która prawdopodobnie wykluczy go z gry na okres kilku tygodni. 26-latek trafił na Stamford Bridge przed sezonem i od razu wywalczył miejsce w pierwszym składzie. Do momentu odniesionej kontuzji zagrał 19 spotkań, w których 5 razy zachował czyste konto.

Według “The Athletic” Mauricio Pochettino na czas absencji podstawowego bramkarza postawi na Djordje Petrovicia. Serb został sprowadzony do Londynu latem z New England Revolution. Nie miał jeszcze okazji, aby zaprezentować swoje umiejętności. Jego debiut miał miejsce we wcześniej wspomnianym meczu, gdy zastąpił Sancheza.

Chelsea mimo braku gry w europejskich pucharach po raz kolejny rozgrywa sezon poniżej swoich możliwości. Po 16. kolejkach zajmują odległe 12. miejsce w Premier League. Do miejsca dającego awans przynajmniej do Ligi Europy tracą 8 punktów. Poza wcześniej wspomnianym Sanchezem poza grą znajduje się Reece James, który nie wróci szybciej niż za 3 miesiące.