Chelsea pokonuje Liverpool
Sobotnie zmagania w ramach 7. kolejki rozgrywek Premier League zamykało niezwykle interesujące spotkanie. A w nim Chelsea przed własną publicznością podejmowała Liverpool. Obie drużyny w środku tygodnia rywalizowały w Lidze Mistrzów. I to ze zmiennym szczęściem. The Blues pokonali Benfikę Lizbona (1:0), natomiast mistrzowie Anglii musieli uznać wyższość Galatasaray (0:1).
Od pierwszych minut na Stamford Bridge kibice oglądali niezwykle emocjonujące starcie. Chelsea już w 14. minucie objęła prowadzenia. A na listę strzelców wpisał się Moises Caicedo. Pomocnik The Blues oddał niezwykle mocne uderzenie z dystansu, które wylądowało w samym okienku.
Liverpool robił wszystko, aby jeszcze przed przerwę poprawić rezultat meczu. Finalnie jednak w pierwszej odsłonie nie padło więcej trafień. Zatem to The Blues schodzili do szatni w dużo lepszych nastrojach.
Na odpowiedź mistrzów Anglii musieliśmy poczekać do 63. minuty. Wcześniej The Reds mieli swoje okazje, ale dopiero sprawy w swoje ręce musiał wziąć Cody Gakpo, który doprowadził do wyrównania.
Rywalizacja na Stamford Bridge do końcowego gwizdka była niezwykle emocjonująca. Wydawało się, że już wynik nie ulegnie zmianie, ale w samej końcówce The Blues wyszli na prowadzenie. Bohaterem akcji bramkowej został Estevao. Tym samym gospodarze sięgnęli po niezwykle cenne zwycięstwo.
Chelsea w najbliższym meczu zmierzy się na wyjeździe z Nottingham Forest. Liverpool natomiast ugości przed własną publicznością Manchester United.
Chelsea – Liverpool 2:1
Caicedo (14′), Estevao (90+5′) – Gakpo (63′)