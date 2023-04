Chelsea rozczarowuje w tym sezonie. Media informują o potencjalnych letnich ruchach kadrowych. Jednak Fabrizio Romano donosi, że władze "The Blues" przedłużą w tym tygodniu kontrakt z Benem Chilwellem.

PressFocus Na zdjęciu: Ben Chilwell

Władze Chelsea zadecydowały o przyszłości Bena Chilwella

Zawodnik otrzymał propozycje przedłużenia kontraktu

Fabrizio Romano informuje, że jeszcze w tym tygodniu zostaną dopełnione formalności

Ben Chilwell podpisze nowy kontrakt z Chelsea

W 2020 roku Chelsea zapłaciła Leicester City za Bena Chilwella aż 50 milionów euro. Po pierwszym niezłym sezonie spędzonym w Londynie piłkarz uszkodził więzadła krzyżowe. W trwającym również miał mniej szczęśliwy moment, bo przez uraz stracił nie tylko sporo meczów w lidze, ale również ominął go mundial. Jednak władze “The Blues” postanowiły związać Anglika nowym kontraktem.

Fabrizio Romano poinformował na “Twitterze”, że jeszcze w tym tygodniu zostaną dopełnione wszystkie formalności i klub ogłosi dla kibiców pozytywną informację. A takich ostatnio brakowało w Chelsea ze względu na słabe wyniki oraz jeszcze gorszą pozycję w tabeli Premier League.

W ostatnim czasie Ben Chilwell prezentuje bardzo dobrą formę. Włodarze Chelsea chcą go za to nagrodzić i zaproponować mu nową umowę. Anglik ma zamiar związać swoją przyszłość z londyńskim klubem, dlatego jeszcze w tym tygodniu podpisze nowy kontrakt, który będzie obowiązywał do 2027 roku.

Sprawdź także: