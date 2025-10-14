Liverpool i Manchester United mają ten sam cel. To Antoine Semenyo. Alex Crook donosi, że w umowie gwiazdy Premier League zawarto klauzule odstępnego. Bournemouth przyjęło specyficzną taktykę.

PA Images/ Alamy Na zdjęciu: Antoine Semenyo i Milos Kerkez (Liverpool - Bournemouth)

Liverpool i Manchester muszą… odkryć tajemnicę

Premier League w tym sezonie ma dwie gwiazdy. To Erling Haaland i Antoine Semenyo. Transfer Norwega do ligowego rywala jest oczywiście niemożliwy, ale reprezentant Ghany w lecie niemal na pewno zmieni klubowe barwy. O sprowadzenie 25-latka walczą przede wszystkim Liverpool i Manchester United.

Bournemouth jest świadome zainteresowania płynącego ze strony innych angielskich ekip. Chociaż porozumienie z zawodnikiem urodzonym w Londynie obowiązuje aż do 30 czerwca 2030 roku, Wisienki nie zdołają go zatrzymać dużej niż do końca sezonu. Wszystko przez zapis zawarty w umowie.

W kontrakcie Semenyo istnieje klauzula odstępnego. To oznacza, że jeżeli potencjalny nabywca wpłaci konkretną kwotę na konto The Cherries, do finalizacji transferu pozostanie mu wyłącznie uzgodnienie warunków z samym graczem.

Alex Crook zdradził, że Bournemouth próbuje… utrzymać w tajemnicy wysokość klauzuli. Klub z Vitality Stadium chce jak najdłużej cieszyć się obecnością piłkarza, który w siedmiu meczach Premier League strzelił sześć goli i zanotował trzy asysty.