Cash zmagał się z kontuzją. Aston Villa przekazała nowe wieści

Matty Cash nie zagrał w ostatnich dwóch meczach z powodu kontuzji. Unai Emery zdradził, że prawy obrońca jest już zdrowy i wznowił treningi. Niewykluczone, że znajdzie się w kadrze na mecz Aston Villa - Leeds.

Aston Villa w sobotę (21 lutego) zmierzy się przed własną publicznością z Leeds United w ramach 27. kolejki Premier League. The Villans w ostatnich dwóch spotkaniach zdobyli tylko trzy punkty, wygrywając z Brighton oraz przegrywając z Newcastle. W obu starciach nie zagrał reprezentant Polski – Matty Cash. Prawy obrońca wcześniej doznał kontuzji kolana, przez co potrzebował przerwy.

Kontuzja nie była poważna, więc zagrożenia, że nie zagra w barażach nie było. Absencja miała potrwać chwilę i tak też się stało. Na konferencji prasowej Unai Emery potwierdził, że Matty Cash wrócił do treningów i czuje się dobrze.

Matty Cash wraca. Wziął udział w ostatnich dwóch treningach. Czuje się dobrze, wraca do formy” – mówił Unai Emery.

28-latek jest w tym sezonie jednym z kluczowych zawodników Aston Villi. Łącznie we wszystkich rozgrywkach wystąpił w 32 meczach, w których zdobył 3 gole i zanotował 4 asysty. Drużyna z Birmingham walczy o awans do Ligi Mistrzów. Na ten moment po 26. kolejkach zajmują 3. miejsce w tabeli. Na wiosnę podopieczni Unaia Emery’ego zagra jeszcze w fazie pucharowej Ligi Europy.

Cash jest związany z Aston Villą od września 2020 roku. Wcześniej był piłkarzem Nottingham Forest, który sprzedało go za ok. 15 mln euro. Kontrakt z klubem ma ważny do czerwca 2029 roku z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy.

