Beckham naciska na właścicieli Man Utd? Chodzi o sprzedaż klubu

David Beckham w wywiadzie dla The Athletic zabrał głos na temat sprzedaży Manchesteru United. Anglik, który w zespole Czerwonych Diabłów grał przez wiele lat chce, by temat zmiany właścicieli wreszcie się zakończył.

IMAGO / Robert Bell Na zdjęciu: David Beckham

Wciąż nie rozstrzygnęła się sprawa sprzedaży Man Utd

Głos na ten temat zabrał David Beckham

Anglik oczekuje szybkiego zamknięcia tej kwestii

Zdecydowane słowa Beckhama o sprzedaży Man Utd

Już od wielu miesięcy mówi się o możliwej sprzedaży Manchesteru United. Rodzina Glazerów oficjalnie wystawiła klub na sprzedaż, a wśród zainteresowanych znalazł się brytyjski miliarder czy szejk z Kataru.

Mimo ofert wciąż nie ma odpowiedzi ze strony amerykańskich właścicieli. Media donoszą, że propozycję nie są zadowalające, a z drugiej strony eksperci uważają, że oczekiwania Glazerów na poziomie ponad 6 miliardów funtów są przesadzone.

– Poza boiskiem, jako fan i były zawodnik, chcę tylko, żeby to zostało rozwiązane. Musi w końcu zostać podjęta decyzja. Ktokolwiek prowadzi twój klub, chcesz, aby był pełen pasji, zaangażowany, podejmował właściwe decyzje, sprowadzał odpowiednich graczy i inwestował w klub. Ponieważ klub potrzebuje inwestycji, czy to w obiekt treningowy, stadion… zwłaszcza, gdy widzisz takie osoby jak w Manchesterze City i to, co robią – przyznał Beckham.

