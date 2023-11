PressFocus Na zdjęciu: Ryan Gravenberch

Pep Lijnders nie szczędził pochwał pod adresem Ryana Gravenbercha

Asystent Jurgena Kloppa przyznał, że takiej ósemki właśnie poszukiwał Liverpool

Holender rozegrał dopiero 10 spotkań w koszulce “The Reds”

“Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy pozwolili nam go ściągnąć”

Ryan Gravenberch wpadł w oko asystentowi Jurgena Kloppa. Pep Lijnders w rozmowie z oficjalną stroną klubową nie szczędził pochwał w stronę 21-latka. Opowiedział także o atutach holenderskiego pomocnika oraz podziękował wszystkim, którzy pomogli sprowadzić go do Liverpoolu.

– Wiedzieliśmy, na co go stać. Obecnie oglądamy Ryana Gravenbercha z Ajaksu. Nie jestem pewien, co stało się w Bayernie, nie możemy tego ocenić. Ale każdy gracz zmienia się, gdy ma pewność siebie lub mu jej brakuje. Tak samo wygląda sytuacja z okazją do występów – powiedział.

– Ryan, w ofensywnej tercji boiska, jako „ósemka”, ma lekkość, wciąż ma świadomość tego, co dzieje się wokół niego i ma świetne przyjęcie lewą czy prawą nogą, które pozwala mu wyjść z tarapatów, spod presji. Może utrzymać piłkę, gdy jest mocno naciskany i wciąż znaleźć opcję podania do przodu. To kompletna, kompletna „ósemka”, dorzucająca bramki i odpowiednie podejście. Takiej właśnie szukaliśmy. Jesteśmy wdzięczni właścicielom, skautingowi i wszystkim, którzy pozwolili nam go ściągnąć. Fajnie też, że jest Holendrem! – podsumował Lijnders.

Wychowanek Ajaxu Amsterdam dołączył na Anfield w letnim okienku transferowym. Holender na ten moment rozegrał 10 spotkań pod wodzą Jurgena Kloppa. W tym czasie udało mu się dwukrotnie wpisać na listę strzelców, a także zanotować tyle samo asyst.

