Arteta nie wytrzymał. Po tym pytaniu uciekł

Arteta nie odpowiedział na pytanie

Dwóch rannych, w tym jeden dosyć poważnie – tak można opisać hitowy pojedynek 28. kolejki Premier League. Manchester United zremisował z Arsenalem 1:1 – na trafienie Bruno Fernandesa odpowiedział Declan Rice. Ten wynik nie cieszy żadnej z drużyn, a na pewno nie Kanonierów. Mikel Arteta i jego ekipa nie zmniejszyli dystansu do liderującego Liverpoolu.

Po tej serii gier Arsenal traci 15 punktów do The Reds, którzy rozegrali o jeden mecz więcej. Czy wyścig o tytuł zakończył się dla londyńczyków właśnie na Old Trafford? To pytanie Arteta usłyszał od reportera Sky Sports w wywiadzie po ostatnim gwizdku rywalizacji z Manchesterem United. Jak odpowiedział Hiszpan? Właściwie to… nie odpowiedział. Reakcja trenera The Gunners była zaskakująca. 42-latek po prostu uciekł!

Chociaż zachowanie Artety było kuriozalne, trudno mu się dziwić. W tym sezonie Arsenal znowu nie sięgnie po mistrzostwo, chociaż na dosyć wczesnym etapie z rywalizacji odpadł Manchester City. Rok temu stołeczna ekipa przegrała tytuł o dwa punkty, natomiast w sezonie 23/24 o pięć oczek.