Arsenal pracuje nad zatrzymaniem Williama Saliby. Kanonierzy właśnie przygotowali francuskiemu defensorowi nowy kontrakt. Ma on obowiązywać do 30 czerwca 2030 roku - przekazuje "Foot Mercato".

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Arsenalu

William Saliba przedłuży kontrakt z Arsenalem?

Arsenal udanie rozpoczął nowy sezon. Podopieczni Mikel Artety odnieśli dwa zwycięstwa z rzędu. Tuż przed przerwą reprezentacyjną Kanonierom zdarzyła się jednak bolesna wpadka. Ich rywalizacja z Liverpoolem zakończyła się porażką 0:1. Londyńczycy teraz staną też przed trudnym zadaniem, ponieważ ich przeciwnikiem będzie Nottingham Forest.

Z informacji przekazanych przez „Foot Mercato” dowiadujemy się, że Arsenal jest obecnie zajęty bardzo ważną sprawą. Ostatnio dość często przewija się nazwisko Williama Saliby w kontekście przeprowadzki do Realu Madryt. Kanonierzy chcą zabezpieczyć przyszłość Francuza i zaoferowali mu nowy kontrakt. Obowiązywać on ma do 30 czerwca 2030 roku.

William Saliba obecnie zarabia około 190 tysięcy funtów tygodniowo. Reprezentant Francji będzie mógł liczyć na sporą podwyżkę, ale wspomniane źródło nie zdradziło, o jaką kwotę może chodzić. Dla defensora zapowiadają się niezwykle interesujące tygodnie. Czas pokaże, czy zdecyduje się przedłużyć umowę z londyńskim zespołem.

Dotychczas William Saliba rozegrał 137 spotkań w koszulce Arsenalu. W tym czasie francuski stoper zdołał siedmiokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył dwie asysty. Według portalu „Transfermarkt”, wartość rynkowa 24-latka wynosi 80 milionów euro.