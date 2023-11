Jorginho wygasa w czerwcu umowa z Arsenalem. Według medialnych doniesień włoski pomocnik chciałby wrócić do Włoch.

Imago / Pro Sports Images / Nigel Keene Na zdjęciu: Jorginho

Jorginho wyznał, że chciałby wrócić do Włoch

Włoskiemu piłkarzowi kończy się po sezonie kontrakt

Środkowy pomocnik jest łączony z przejściem do Juventusu

Po latach gry w Anglii czas na powrót do domu

Jorginho wyjechał z Włoch do Anglii w 2018 roku. W Premier League reprezentował barwy Chelsea oraz obecnie Arsenalu. Nie ukrywa jednak, że marzy mu się na zakończenie kariery powrócić do rodzimej ligi i znów występować na boiskach Serie A. Przed opuszczeniem Półwyspu Apenińskiego był zawodnikiem Hellasu Werona oraz Napoli. To właśnie z Neapolu wypłynął na szerokie wody i zapracował na miano jednego z najlepszych środkowych pomocników.

W mediach pojawiają się plotki o potencjalnym opuszczeniu “Kanonierów”. Arsenal wciąż nie przedłużył wygasającego w czerwcu kontraktu, przez co doniesienia medialne z każdym tygodniem nabierają na sile. 31-letniego Włocha łączony już z Juventusem czy FC Barceloną. Jednak doświadczony piłkarz wciąż nie podjął ostatecznej decyzji dotyczącej swojej przyszłości.

– Mam wątpliwości. Chciałbym wrócić do Włoch, ale nie wiem kiedy nadejdzie odpowiedni moment. Chce wrócić, ale nie wiem kiedy. Czuję, że wciąż mam coś do zrobienia w Arsenalu – tłumaczył.

Od momentu przenosin z “The Blues” do Arsenalu, urodzony w Brazylii pomocnik zagrał dla “Kanonierów” 30 spotkań, w których zaliczył jedną asystę. Portal Transfermarkt wycenia piłkarza na 15 milionów euro.