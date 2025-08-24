Arsenal w sobotę rozgromił Leeds United (5:0). W trakcie spotkania urazów nabawili się Bukayo Saka i Martin Odegaard. Okazuje się, że kontuzje gwiazd Kanonierów nie są poważne - donosi "The Standard".

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Bukayo Saka oraz Martin Odegaard

Bukayo Saka i Martin Odegaard bez poważnych kontuzji

Arsenal idealnie wszedł w nowy sezon Premier League. Podopieczni Mikela Artety po dwóch kolejkach mają na koncie komplet zwycięstw. W ostatnim meczu Kanonierzy rozgromili Leeds United (5:0). Zwycięstwo miało jednak gorzki smak. W trakcie rywalizacji kontuzji nabawili się bowiem Bukayo Saka oraz Martin Odegaard.

Tymczasem z informacji przekazanych przez „The Standard” dowiadujemy się, że w obozie Arsenalu spadł kamień z serca. Otóż okazuje się, że urazy Bukayo Saki oraz Martin Odegaard nie są poważne. Pauza obu piłkarzy nie powinna trwać długo. Kanonierzy jednak w najbliższych dniach przeprowadzą kolejne szczegółowe badania, które w przybliżeniu zdradzą, ile potrwa rozbrat z piłką Anglika i Norwega.

Obecnie nie jest znana data powrotu Bukayo Saki i Martina Odegaarda. Warto jednak zaznaczyć, że Arsenal będzie robił wszystko, aby obaj zawodnicy wrócili do gry na przyszły weekend. Kanonierzy zmierzą się wówczas w hicie Premier League z Liverpoolem. Na konkretniejsze informacje w sprawie stanu zdrowia piłkarzy londyńskiego zespołu trzeba jeszcze poczekać.

Arsenal zmierzy się z Liverpoolem na obiekcie rywala. Mecz zostanie rozegrany już w niedzielę, a pierwszy gwizdek rozbrzmi o godzinie 17:30.