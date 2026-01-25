Szalona końcówka na Emirates! Man United na fali, Dorgu odpalił rakietę [WIDEO]

Manchester United pokonał Arsenal (3:2) w hicie 23. kolejki Premier League. Czerwone Diabły po zdobyciu kompletu punktów awansowali do TOP4. Najładniejszym golem meczu było trafienie Patricka Dorgu.

Manchester United pokonał Arsenal! Maszyna Carricka ruszyła pełną parą

Manchester United rozpędził się pod wodzą Michaela Carricka. Po dwóch meczach z nowym menedżerem na ławce Czerwone Diabły odniosły drugie zwycięstwo. Co więcej, na przestrzeni tygodnia pokonali dwie najlepsze drużyny tego sezonu w Premier League. Kilka dni temu okazali się lepsi w derbach od Manchesteru City (2:0). Teraz pokonali Arsenal na Emirates Stadium (3:2).

Hit 23. kolejki ligi angielskiej rozpoczął się dla nich niezbyt dobrze. W 29. minucie na prowadzenie wyszli Kanonierzy. Martin Odegaard oddał strzał na bramkę, który po drodze odbił się od Lisandro Martineza. W efekcie Argentyńczykowi zapisano bramkę samobójczą.

Wymiana ciosów na Emirates Stadium! 🥊 Najpierw pechowo do własnej siatki trafił Lisandro Martínez, a kilka minut później Czerwone Diabły odpowiedziały golem Mbeumo! ⚽



Radość kibiców gospodarzy nie trwała jednak zbyt długo, ponieważ po chwili ponownie był remis. Do wyrównania doprowadził niezastąpiony w drużynie Czerwonych Diabłów – Bryan Mbeumo. Kameruńczyk wykorzystał fatalny błąd obrońców i znalazł się sam na sam z bramkarzem. Po minięciu Rayi zostało mu nic innego, jak skierować futbolówkę do pustej bramki.

Po przerwie od razu do ataku ruszył Manchester United. Zaledwie sześć minut po wznowieniu drugiej połowy podopieczni Carricka byli już na prowadzeniu. Bruno Fernandes otoczony piłkarzami Arsenalu skutecznie zgrał piłkę do Patricka Dorgu, a Duńczyk odpalił rakietę i oddał atomowy strzał na bramkę. Futbolówka odbiła się jeszcze od poprzeczki i wpadła do siatki.

Końcówka meczu na Emirates dostarczyła niesamowitych emocji. Najpierw do remisu doprowadził Arsenal za sprawą bramki Mikela Merino. Hiszpan skierował piłkę do siatki po ogromnym zamieszaniu w polu karnym po rzucie rożnym. Podopieczni Michaela Carricka nie zamierzali się poddawać. Odzyskali prowadzenie po trzech minutach, a komplet punktów zapewnił im Matheus Cunha.

Dzięki zwycięstwu Manchester United wskoczył do TOP4 w Premier League. Po 23. kolejkach mają na swoim koncie 38 punktów. Wygrywając z Arsenalem, zmniejszyli również stratę do lidera tabeli, zbliżając się do Kanonierów na 12 punktów.

Arsenal 2:3 Manchester United (29′ Martinez sam., 84′ Merino – 37′ Mbeumo, 51′ Dorgu, 87′ Cunha)