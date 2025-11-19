Arsenal dogadał się z gwiazdą. Będzie najlepiej opłacanym piłkarzem

Bukayo Saka osiągnął pełne porozumienie z Arsenalem w sprawie nowego kontraktu do 2030 roku. "Daily Briefing" podaje, że finalizowane są już jedynie szczegóły dotyczące wizerunku i bonusów, a ogłoszenie ma nastąpić bliżej stycznia.

Arsenal dopina kontrakt Bukayo Saki

Bukayo Saka od wielu miesięcy prowadził pozytywne rozmowy z Arsenalem. Klub chciał, aby pozostał w Londynie, a sam zawodnik był zdecydowany kontynuować karierę na Emirates Stadium. Jak informują źródła „Daily Briefing”, osiągnięto pełne ustne porozumienie. W Londynie pracują już tylko nad ostatnimi szczegółami dotyczącymi praw wizerunkowych, struktury bonusów i sposobu ogłoszenia umowy.

Według osób znających kulisy negocjacji, sytuacja jest jasna. – Saka osiągnął pełne porozumienie z klubem w sprawie nowego kontraktu, który będzie obowiązywał do czerwca 2030 roku. Ostatnie poprawki dotyczą praw wizerunkowych, bonusów i planu komunikacji. Nie ma żadnych problemów, to jedynie kontrolowane opóźnienie – przekonują. Arsenal chce, aby ogłoszenie było częścią szerszej strategii medialnej.

Dla Arsenalu to kluczowa operacja. Saka ma zostać najlepiej opłacanym zawodnikiem w kadrze. Klub buduje projekt oparty na młodych liderach i konsekwentnie podpisuje kontrakty na długie lata. Źródła przekonują, że pewność co do pozostania skrzydłowego była w klubie od dawna.

Saka od debiutu jako nastolatek stał się jednym z symboli odrodzenia Arsenalu. W barwach Kanonierów rozegrał 277 spotkań i zdobył 76 goli. W reprezentacji Anglii również pełni coraz ważniejszą rolę, strzelając czternaście bramek w czterdziestu ośmiu występach. Thomas Tuchel widzi w nim jednego z filarów kadry na mundial 2026.

