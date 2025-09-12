PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Premier League. Arne Slot trenerem miesiąca

Liverpool, aktualny mistrz Anglii, nie zamierza zwalniać tempa i w nowym sezonie również planuje walczyć o najwyższe cele. Drużyna The Reds w znakomitym stylu rozpoczęła kampanię 2025/2026, wygrywając wszystkie trzy dotychczasowe spotkania w Premier League. Zespół z Anfield Road najpierw pokonał AFC Bournemouth 4:2, następnie zwyciężył w emocjonującym starciu nad Newcastle United 3:2, a ostatnio ograł Arsenal 1:0. Komplet punktów sprawił, że już na starcie rozgrywek Liverpool pokazał, iż jest jednym z głównych pretendentów do mistrzowskiego tytułu.

Dzięki świetnym wynikom i efektownej grze ekipa z Merseyside pewnie zasiada na fotelu lidera ligowej tabeli. Duży udział w tym sukcesie ma bez wątpienia szkoleniowiec zespołu Czerwonych – Arne Slot – który w piątek został wybrany najlepszym trenerem sierpnia w Premier League. 46-letni Holender imponuje stylem prowadzenia drużyny, świetnym zarządzaniem kadrą oraz trafnymi decyzjami taktycznymi. To właśnie pod jego wodzą Liverpool zdobył komplet punktów i wciąż pozostaje jedynym zespołem w całej angielskiej ekstraklasie, który do tej pory nie stracił ani oczka.

The only side with a 100% record 💯



Arne Slot is @BarclaysFooty Manager of the Month after three wins in three matches in August 🔴 pic.twitter.com/06lE8RpiP4 — Premier League (@premierleague) September 12, 2025

Arne Slot prowadzi Liverpool od lipca 2024 roku, kiedy to zastąpił na tym stanowisku Jurgena Kloppa, czyli legendarnego menedżera tego klubu. Były opiekun Feyenoordu Rotterdam stanął przed niełatwym wyzwaniem, ale już teraz udowadnia, że potrafi kontynuować świetną pracę swojego poprzednika. Ekipa The Reds w aktualnej kampanii chce nie tylko obronić mistrzowski tytuł, ale również namieszać w Lidze Mistrzów, gdzie ambicje sięgają co najmniej półfinału. Jeśli drużyna Czerwonych utrzyma obecną dyspozycję, kibice z Anfield mogą spodziewać się kolejnego sezonu pełnego sukcesów.