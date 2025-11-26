Amorim pozostaje nieugięty. Chce kontynuować z nim współpracę

Manchester United rozgląda się za nowym defensorem. Ruben Amorim jednak stawia sprawę jasno. Portugalczyk za wszelką cenę chce zatrzymać w drużynie Harry'ego Maguire'a - donosi "TEAMtalk".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Harry Maguire zostanie w Man Utd? Ruben Amorim jest na „tak”

Manchester United był już na dobrej drodze. Podopieczni Rubena Amorima zaczęli punktować i piąć się w tabeli. W miniony poniedziałek jednak zdarzyła im się potężna wpadka. Czerwone Diabły przed własną publicznością przegrały rezultatem 0:1 z Evertonem, który przez większą część meczu grał w osłabieniu. Ten wynik był niezwykle bolesny dla całego Old Trafford.

Tymczasem z obozu Manchesteru United napywają bardzo ciekawe informacje. Serwis „TEAMtalk” przekazuje, że Czerwone Diabły rozglądają się za nowym defensorem. Plany klubu jednak mogą zostać ukrócone przez samego Rubena Amorima. Portugalski szkoleniowiec za wszelką cenę chce kontynuować współpracę z Harrym Maguirem i zatrzymanie Anglika jest jego priorytetem.

Kontrakt Harry’ego Maguire’a z Manchesterem United wygasa wraz z końcem obecnego sezonu. Pojawia się w mediach wiele spekulacji, że klub lada moment może rozpocząć rozmowy z Anglikiem. Oficjalnego potwierdzenia w tej sprawie jeszcze nie było. Angielski defensor przeżywał na Old Trafford bardzo trudne chwile, ale pod okiem Rubena Amorima zawodnik zaczął prezentować odpowiednią formę i wyrósł na czołowego zawodnika Czerwonych Diabłów.

Harry Maguire reprezentuje barwy Manchesteru United od 2019 roku. Dotychczas obrońca rozegrał 255 spotkań w koszule Czerwonych Diabłow. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie 17 trafień, a także dziewięć asyst.