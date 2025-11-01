Amorim nie ma wątpliwości. Ma potencjał jak Nuno Mendes

16:31, 1. listopada 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  The Sun

Manchester United chce mieć własnego Nuno Mendesa. Jak podaje The Sun odpowiednika Portugalczyka widzą w Patricku Dorgu. Ruben Amorim chce mu pomóc osiągnąć pełny potencjał.

Ruben Amorim i Nuno Mendes
News Images LTD / ANP / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim i Nuno Mendes

Patrick Dorgu jak Nuno Mendes? Amorim widzi w nim wielki potencjał

Manchester United prezentuje się coraz lepiej, notując serię trzech zwycięstw z rzędu. Wszystko wskazuje na to, że Ruben Amorim znalazł w końcu sposób na poprawę nie tylko wyników, ale również stylu gry. Czerwone Diabły imponują w ostatnich tygodniach, pokonując m.in. obecnego mistrza Anglii, czyli Liverpool (2:1). Jednym z zawodników wyjściowej jedenastki jest Patrick Dorgu.

Dorgu to utalentowany 21-letni lewy obrońca z Danii. Na Old Trafford trafił w styczniu bieżącego roku z Lecce za ok. 30 milionów euro. W tym sezonie rozegrał 9 spotkań, w których raz udało mu się zanotować asystę.

Z informacji The Sun wynika, że Amorim widzi w Dorgu ogromny potencjał. Portugalczyk chce zrobić wszystko, co może, aby pomóc zawodnikowi stać się jednym z najlepszych lewych obrońców na świecie. Tamtejsze media sugerują, że zalecił mu oglądanie filmów z udziałem Nuno Mendesa, czyli gwiazdy Paris Saint-Germain. Zdaniem trenera Czerwonych Diabłów jego rodak to najlepszy piłkarz na swojej pozycji. „Pracowali z nim nawet nad grą po lewej stronie środka obrony – w taki sposób, w jaki czasem robi to Mendes w PSG. Amorim jest zafascynowany tym, by pomóc Dorgu jak najszybciej osiągnąć ten poziom. Naprawdę postrzega go jako następnego Nuno Mendesa” – czytamy na łamach The Sun.

