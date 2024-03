IMAGO / Steve Flynn / News Images Na zdjęciu: Aaron Wan-Bissaka

Nie tylko Mason Mount wrócił do treningów z Manchesterem United

Dowiedzieliśmy się również, że z pierwszym zespołem ćwiczy Aaron Wan-Bissaka

Anglik ostatnio leczył niesprecyzowany uraz

Aaron Wan-Bissaka wrócił do zdrowia

We wtorek serwis “manutd.com” przekazał dobre wieści z obozu Manchesteru United. Otóż do treningów z pierwszym zespołem wrócił nie tylko Mason Mount, ale również Aaron Wan-Bissaka. Anglik od początku roku nie był do dyspozycji Erika ten Haga.

W mediach trudno znaleźć wzmiankę, z jaką kontuzją mierzył się defensor “Czerwonych Diabłów”. Nawet sam klub nie sprecyzował problemów zdrowotnych byłego gracza Crystal Palace. Jednak powrót do treningów 26-latka jest bardzo dobrą wiadomością dla szkoleniowca. Holender ostatnio miał ogromne problemy ze skompletowaniem defensywy.

Na ten moment jednak nie wiemy, kiedy do gry wróci Aaron Wan-Bissaka. Być może Anglik znajdzie się już w kadrze meczowej na nadchodzące spotkanie w pucharze z Liverpoolem.

