Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Jakub Piotrowski

Spora suma a Piotrowskiego

Kariera Jakuba Piotrowskiego w ostatnim czasie zdecydowanie nabrała sporego rozpędu. 26-letni środkowy pomocnik absolutnie kapitalnie spisuje się w bułgarskiej, gdzie ma na swoim koncie już 11 goli i pięć asyst. Do tego dochodzą dobre występy w europejskich pucharach z Łudogorcem Razgrad oraz spotkania w reprezentacji Polski. W “Biało-Czerwonych” barwach wychowanek Pogoni Szczecin okazał się prawdziwym odkryciem, bowiem we wszystkich pięciu dotychczasowych meczach spisał się więcej niż dobrze, a do tego zdobył dwie bramki.

To wszystko powoduje, że na rynku pojawia się spore zainteresowanie pomocnikiem z Polski. Mówiło się już jakiś czas temu, że uważnie przyglądają mu się ekipy z Turcji i Hiszpanii, w tym gronie wymieniano chociażby Villareal. Teraz z kolei do listy życzeń dołączyły trzy ekipy z Bundesligi, o czym informuje na platformie X (dawniej Twitter) Metodi Shumanov. Zdaniem dziennikarza z Bułgarii skauci z Niemiec oglądają Piotrowskiego, a kwota, jaką kluby mogą za niego zapłacić może osiągnąć nawet 10 milionów euro.

Serwis “Transfermarkt” wycenia byłego gracza m.in. Pogoni Szczecin i Fortuny Düsseldorf na około 2,5 miliona euro. Jego umowa z Łudogorcem wygasa wraz z końcem czerwca 2025 roku.

Czytaj więcej: Lewandowski obroni tytuł króla strzelców? Tak wygląda aktualna sytuacja