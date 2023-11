IMAGO / Pro Sports Images / Simon Davies Na zdjęciu: Luke Shaw

Luke Shaw oraz Lisandro Martinez trenowali wraz z drużyną podczas zajęć

Argentyńczyk był wyłączony z gry od połowy września

Informacja na temat tego czy Luke Shaw zagra w najbliższym meczu zostanie ujawniona w piątek

Powrót kontuzjowanych obrońców

Manchester United ma duże powody do zadowolenia. Dwóch kluczowych obrońców wróciło do pracy na treningu z resztą zespołu. Luke Shaw wraz z Lisandro Martinezem trenowali z główną grupą piłkarzy podczas zajęć na boisku treningowym. Występ Argentyńczyka jest niemożliwy. Środkowy obrońca miesiąc temu przeszedł operacje kości śródstopia, lecz może już normalnie trenować. Natomiast Erik ten Hag decyzje odnośnie występu Luke’a Shaw’a w spotkaniu z Evertonem ma przekazać w trakcie piątkowej konferencji prasowej. Podopieczni Holendra, póki co rozgrywają kiepski sezon. Ich szanse na wyjście z grupy w Lidze Mistrzów są marginalne. Z kolei w Premier League zajmują 6. miejsce z dorobkiem 21 punktów.

Shaw zagrał w tym sezonie tylko w dwóch meczach Premier League. Na Old Trafford trafił jeszcze jako nastolatek w 2014 roku, gdy Southampton sprzedało bocznego obrońcę za 37.5 miliona euro. Martinez wystąpił w kilku meczach więcej niż jego kolega z linii defensywnej. 25-latek sprowadzony z Ajaxu rozegrał 6 meczów w tym sezonie, w których zdołał zaliczyć jedną asystę.

Czytaj więcej: Manchester United chce przebudować całą defensywę. Gwiazda na wylocie