Pajor wśród najlepszych
Zanim poznaliśmy najlepszego gracza, podczas uroczystej gali w w paryskim w Théâtre du Châtelet wręczono nagrodę dla zawodniczki roku. Złota Piłka 2025 powędrowała do Aitany Bonmati. Gwiazda reprezentacji Hiszpanii i FC Barcelony sięgnęła po zwycięstwo… trzeci raz z rzędu.
Bonmati w decydującym starciu pokonała swoją rodaczkę, Marionę Caldentey z Arsenalu. Podium uzupełniła Alessia Russo. W czołowej dziesiątce znalazło się miejsce dla reprezentantki Polski – Ewa Pajor uplasowała się na 8. miejscu. Napastniczka Barcelony wcześniej otrzymała indywidualną nagrodę.
W czołówce nie sposób nie zauważyć dominacji dwóch klubów. Barcelona i Arsenal mogą pochwalić się czterema przedstawicielkami. Pozostałe dwa miejsca uzupełniają zawodniczki Chelsea.
Złota Piłka 2025 kobiet: miejsca 1-10
- Aitana Bonmati (Barcelona)
- Mariona Caldentey (Arsenal)
- Alessia Russo (Arsenal)
- Alexia Putellas (Barcelona)
- Chloe Kelly (Manchester City/Arsenal)
- Patricia Guijarro (Barcelona)
- Leah Williamson (Arsenal)
- Ewa Pajor (Barcelona)
- Lucy Bronze (Chelsea)
- Hannah Hampton (Chelsea)