Złota Piłka 2025 kobiet: oto zwyciężczyni. Pajor w najlepszej dziesiątce!

22:50, 22. września 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Złota Piłka 2025 kobiet została wręczona. Najlepszą zawodniczką wybrano. Ewa Pajor uplasowała się w czołowej dziesiątce.

Ewa Pajor
Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Ewa Pajor

Pajor wśród najlepszych

Zanim poznaliśmy najlepszego gracza, podczas uroczystej gali w w paryskim w Théâtre du Châtelet wręczono nagrodę dla zawodniczki roku. Złota Piłka 2025 powędrowała do Aitany Bonmati. Gwiazda reprezentacji Hiszpanii i FC Barcelony sięgnęła po zwycięstwo… trzeci raz z rzędu.

Bonmati w decydującym starciu pokonała swoją rodaczkę, Marionę Caldentey z Arsenalu. Podium uzupełniła Alessia Russo. W czołowej dziesiątce znalazło się miejsce dla reprezentantki Polski – Ewa Pajor uplasowała się na 8. miejscu. Napastniczka Barcelony wcześniej otrzymała indywidualną nagrodę.

W czołówce nie sposób nie zauważyć dominacji dwóch klubów. Barcelona i Arsenal mogą pochwalić się czterema przedstawicielkami. Pozostałe dwa miejsca uzupełniają zawodniczki Chelsea.

Złota Piłka 2025 kobiet: miejsca 1-10

  1. Aitana Bonmati (Barcelona)
  2. Mariona Caldentey (Arsenal)
  3. Alessia Russo (Arsenal)
  4. Alexia Putellas (Barcelona)
  5. Chloe Kelly (Manchester City/Arsenal)
  6. Patricia Guijarro (Barcelona)
  7. Leah Williamson (Arsenal)
  8. Ewa Pajor (Barcelona)
  9. Lucy Bronze (Chelsea)
  10. Hannah Hampton (Chelsea)

