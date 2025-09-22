Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Ewa Pajor

Pajor wśród najlepszych

Zanim poznaliśmy najlepszego gracza, podczas uroczystej gali w w paryskim w Théâtre du Châtelet wręczono nagrodę dla zawodniczki roku. Złota Piłka 2025 powędrowała do Aitany Bonmati. Gwiazda reprezentacji Hiszpanii i FC Barcelony sięgnęła po zwycięstwo… trzeci raz z rzędu.

Bonmati w decydującym starciu pokonała swoją rodaczkę, Marionę Caldentey z Arsenalu. Podium uzupełniła Alessia Russo. W czołowej dziesiątce znalazło się miejsce dla reprezentantki Polski – Ewa Pajor uplasowała się na 8. miejscu. Napastniczka Barcelony wcześniej otrzymała indywidualną nagrodę.

W czołówce nie sposób nie zauważyć dominacji dwóch klubów. Barcelona i Arsenal mogą pochwalić się czterema przedstawicielkami. Pozostałe dwa miejsca uzupełniają zawodniczki Chelsea.

Złota Piłka 2025 kobiet: miejsca 1-10