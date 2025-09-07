Barcelona liderem, Pajor z kolejnymi golami
Siódme mistrzostwo Hiszpanii z rzędu? Barcelona Femeni już od pierwszych kolejek nowego sezonu nie pozostawia rywalkom złudzeń. Podopieczne Pere Romeu są zdecydowanymi faworytkami w walce o tytuł. W pierwszym spotkaniu Duma Katalonii zdemolowała beniaminka – Alhama straciła aż osiem bramek. Ewa Pajor, co nikogo nie dziwi, zanotowała znakomity występ.
W drugiej serii gier Barcelona grała na wyjeździe – w Instalaciones de Lezama gościł ją Athletic Bilbao. Wynik w 15. minucie otworzyła Vick Lopez, która skorzystała z podania Salmy Paralluelo. Do przerwy Blaugrana prowadziła już 4:0 po trafieniu Patri Guijarro i dublecie Ewy Pajor. Bramka 28-latki na 3:0 padła po efektownej akcji – reprezentantka Polski w widowiskowy sposób minęła Adrianę Nanclares.
Ostatecznie mistrzynie kraju rozbiły Athletic aż 8:1. Po zmianie stron na listę strzelczyń dwukrotnie wpisała się Aitana Bonmati, drugie trafienie dopisała Lopez, a jeden z goli został uznany jako bramka samobójcza Nanclares. Gosopdynie odpowiedziały tylko raz. W 51. minucie Maite Zubieta pozbawiła Catę Coll czystego konta.
Athletic Bilbao – FC Barcelona 1:8 (0:4)
Zubieta 51′ – Lopez 15′, 80′, Guijarro 21′, Pajor 23′, 40′, Nanclares 46′ (sam.), Bonmati 60′, 89′