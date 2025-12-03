Polska starała się o organizację EURO 2029. Jednak w decydującym głosowaniu triumfowali Niemcy i to oni będą gospodarzami kolejnego wielkiego turnieju. Wyniki mogą szokować.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Ewa Pajor (Niemcy - Polska)

Polska bez szans w głosowaniu

Gdzie odbędą się następne Mistrzostwa Europy kobiet? UEFA analizowała trzy kandydatury, a o organizację ubiegały się Polska, Niemcy i Dania ze Szwecją. W ostatecznym głosowaniu triumfowali nasi zachodni sąsiedzi. EURO 2029 to dla nich już czwarty wielki turniej żeńskiego futbolu po ME 1989 i 2001, a także MŚ 2011.

Polska zaliczyła wyraźną porażkę. Niemcy otrzymali aż 15 głosów, Dania i Szwecja dwa, natomiast kandydatura naszego kraju… nie została wskazana przez żadnego z wybierających. Białystok, Gdańsk, Kraków, Szczecin, Warszawa, Wrocław i Zabrze przegrały z Dortmundem, Düsseldorfem, Frankfurtem, Hanowerem, Kolonią, Lipskiem, Monachium i Wolfsburgiem.

Już zaczęło latać po X więc tak, dostaliśmy równe zero głosów🙃 — Joanna Tokarska (@JoannaTokarska_) December 3, 2025

Na pocieszenie pozostała nam organizacja Mistrzostw Świata FIFA kobiet U-20, a także finału Ligi Mistrzyń w sezonie 2026/2027. Ten mecz odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie.