Polska bez szans w głosowaniu
Gdzie odbędą się następne Mistrzostwa Europy kobiet? UEFA analizowała trzy kandydatury, a o organizację ubiegały się Polska, Niemcy i Dania ze Szwecją. W ostatecznym głosowaniu triumfowali nasi zachodni sąsiedzi. EURO 2029 to dla nich już czwarty wielki turniej żeńskiego futbolu po ME 1989 i 2001, a także MŚ 2011.
Polska zaliczyła wyraźną porażkę. Niemcy otrzymali aż 15 głosów, Dania i Szwecja dwa, natomiast kandydatura naszego kraju… nie została wskazana przez żadnego z wybierających. Białystok, Gdańsk, Kraków, Szczecin, Warszawa, Wrocław i Zabrze przegrały z Dortmundem, Düsseldorfem, Frankfurtem, Hanowerem, Kolonią, Lipskiem, Monachium i Wolfsburgiem.
Na pocieszenie pozostała nam organizacja Mistrzostw Świata FIFA kobiet U-20, a także finału Ligi Mistrzyń w sezonie 2026/2027. Ten mecz odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie.