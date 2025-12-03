Polska nie zorganizuje wielkiego turnieju w piłce nożnej kobiet. W środę 3 grudnia UEFA poinformowała o tym, kto będzie gospodarzem kolejnych Mistrzostw Europy. EURO 2029 odbędzie się na stadionach jednego z naszych sąsiadów.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Ewa Pajor (Polska - Szwecja)

Polska musi czekać

Popularność kobiecej piłki nożnej jest coraz większa i rośnie z roku na rok. Medialny sukces tegorocznych Mistrzostw Europy tylko to potwierdził. Zmagania, które odbyły się w Szwajcarii, były szeroko komentowane. Swój udział w rozwoju dyscypliny chce mieć także Polska. Nasz kraj zgłosił swoją kandydaturę do organizacji EURO 2029.

Niestety, nasz kraj nie zostanie gospodarze kolejnego czempionatu Starego Kontynentu. Następne EURO odbędzie się na boiskach naszych sąsiadów – turniej zorganizują Niemcy.

– Mistrzostwa Europy Kobiet UEFA 2029 odbędą się w Niemczech po tym, jak Komitet Wykonawczy UEFA wybrał Niemiecki Związek Piłki Nożnej (DFB) podczas dzisiejszego posiedzenia (środa, 3 grudnia). Decyzja została ogłoszona przez prezesa UEFA Aleksandra Čeferina podczas specjalnej ceremonii, która odbyła się dziś po południu. DFB został wybrany w wyniku procesu, w którym uczestniczyły również Polski Związek Piłki Nożnej oraz wspólna oferta związków duńskiego i szwedzkiego – tak brzmi oficjalny komunikat UEFA.

🤩 Exciting news!



🏆 The hosts for UEFA Women’s EURO 2029 have been officially announced at UEFA HQ.



🇩🇪 Congratulations to Germany, we look forward to another incredible edition of the tournament! #WEURO2029 | @dfb pic.twitter.com/Z5b0dkuuUx — UEFA (@UEFA) December 3, 2025

Polska zorganizuje turniej finałowy mistrzostw świata FIFA kobiet U-20, a także finał Ligi Mistrzyń w sezonie 2026/2027. Ten mecz odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie.