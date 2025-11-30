Barcelona traci gwiazdę! Dramat zdobywczyni Złotej Piłki

23:31, 30. listopada 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  RFEF

Barcelona Femeni, a więc kobieca drużyna Dumy Katalonii, przez długi czas będzie musiała razić sobie bez największej gwiazdy. Podczas zgrupowania reprezentacji Hiszpanii Aitana Bonmati doznała poważnej kontuzji.

Aitana Bonmati (Chelsea FC - FC Barcelona)
Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Aitana Bonmati (Chelsea FC - FC Barcelona)

Barcelona ma problem. Kolejna poważna kontuzja

Drugie jesienne zgrupowanie reprezentacji Hiszpanii przedwcześnie kończy się dla jednej z najlepszych zawodniczek świata. Aitana Bonmati po pierwszym meczu z Niemkami opuściła kadrę wicemistrzyń Europy i nie weźmie udziału w rewanżowym starciu w finale Ligi Narodów. Problem ma nie tylko drużyna Sonii Bermúdez, ale także FC Barcelona.

Krajowa federacja poinformowała, że 27-latka podczas treningu w Las Rozas złamała lewą kość strzałkową. Jeżeli zdobywczyni Złotej Piłki 2025 nie będzie musiała poddać się operacji, na boisku nie zobaczymy jej przez przynajmniej dwa miesiące.

– Aitana Bonmatí zakończyła poranną sesję treningową w Ciudad del Fútbol w Las Rozas z bólem po niefortunnym upadku podczas przypadkowej akcji . Po badaniach przeprowadzonych przez służby medyczne Królewskiej Hiszpańskiej Federacji Piłki Nożnej w niedzielę 30 listopada zdiagnozowano u niej złamanie lewej kości strzałkowej – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Bonmati wróciła do Barcelony, gdzie przejdzie kolejne badania. Pomogą one ocenić powagę urazu. Jeżeli pomocniczka nie uniknie interwencja chirurgicznej, będzie pauzowała przez nawet cztery miesiące. To kolejne poważne osłabienie Blaugrany. Patri Guijarro jeszcze w październiku doznała złamania kości łódeczkowatej prawej stopy.

