Barcelona traci gwiazdę! Dramat zdobywczyni Złotej Piłki

Barcelona ma problem. Kolejna poważna kontuzja
Drugie jesienne zgrupowanie reprezentacji Hiszpanii przedwcześnie kończy się dla jednej z najlepszych zawodniczek świata. Aitana Bonmati po pierwszym meczu z Niemkami opuściła kadrę wicemistrzyń Europy i nie weźmie udziału w rewanżowym starciu w finale Ligi Narodów. Problem ma nie tylko drużyna Sonii Bermúdez, ale także FC Barcelona.
Krajowa federacja poinformowała, że 27-latka podczas treningu w Las Rozas złamała lewą kość strzałkową. Jeżeli zdobywczyni Złotej Piłki 2025 nie będzie musiała poddać się operacji, na boisku nie zobaczymy jej przez przynajmniej dwa miesiące.
– Aitana Bonmatí zakończyła poranną sesję treningową w Ciudad del Fútbol w Las Rozas z bólem po niefortunnym upadku podczas przypadkowej akcji . Po badaniach przeprowadzonych przez służby medyczne Królewskiej Hiszpańskiej Federacji Piłki Nożnej w niedzielę 30 listopada zdiagnozowano u niej złamanie lewej kości strzałkowej – czytamy w oficjalnym komunikacie.
Bonmati wróciła do Barcelony, gdzie przejdzie kolejne badania. Pomogą one ocenić powagę urazu. Jeżeli pomocniczka nie uniknie interwencja chirurgicznej, będzie pauzowała przez nawet cztery miesiące. To kolejne poważne osłabienie Blaugrany. Patri Guijarro jeszcze w październiku doznała złamania kości łódeczkowatej prawej stopy.