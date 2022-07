Pressfocus Na zdjęciu: Szef FIFA Gianni Infantino i emir Kataru Tamim Bin Hamad Al-Thani

Coraz więcej kontrowersji pojawia się wokół organizacji Mistrzostw Świata w Katarze. Arabskie państwo znane jest z niezwykle ortodoksyjnych przepisów, zgodnie z którymi w kraju zakazany jest m.in. homoseksualizm. Skargi z tym związane zgłaszali do FIFA kibice, którym hotele katarskie odmówiły udzielenia noclegu. Wobec dyskryminacji osób homoseksualnych w Katarze coming out postanowił zrobić jeden z arbitrów, który jest międzynarodowym sędzią FIFA.

Prawo w Katarze zabrania bycia homoseksualistą

Z tego względu organizacja mundialu w tak nietolerancyjnym i ortodoksyjnym państwie wzbudza wiele kontrowersji

Na kilka miesięcy przed Mistrzostwami Świata coming outu dokonał brazylijski arbiter, który wyznaczony został do prowadzenia meczów na turnieju

Ważne świadectwo Igora Benevuento

Coming outy w świecie futbolu to wciąż niepopularne zjawisko. Niewielka liczba piłkarzy decyduje się na ujawnienie jako homoseksualiści w obawie przed szykanami ze strony kibiców, czy innych zawodników. Na taki ruch zdecydował się m.in. piłkarz Blackpool – Jake Daniels. Zgodnie z informacjami Marki, dołączyć do tego grona postanowił także Igor Benevenuto – 41-letni arbiter, który posiada status międzynarodowego sędziego FIFA. Brazylijczyk na łamach hiszpańskiego dziennika podzielił się swoim wyznaniem.

Brazylijczyk został tym samym pierwszym w historii sędzią międzynarodowym FIFA, który otwarcie przyznał się do orientacji homoseksualnej.

– Futbol jest dla mężczyzn, a ja już od najmłodszych lat wiedziałem, że jestem gejem. Nie było lepszego sposobu na ukrycie mojej seksualności w tym świecie, niż zostanie sędzią piłkarskim. Gra w piłkę na dłuższą metę nie wchodziła w grę – zaczął Brazylijczyk.

– Bycie sędzią postawiło mnie w pozycji posiadania odpowiedniej władzy, której potrzebowałem. Czy wybrałem ukrywanie swojej seksualności? Tak, ale to coś więcej. Postawiłem się w pozycji osoby, która zarządza cały meczem, jest autorytetem, co daje ci ogromną siłę wewnętrzną – dodał.

– W świecie futbolu jest wielu gejów, ale 99,9% stara się to ukrywać. Jest wielu piłkarzy, trenerów, sędziów, którzy są homoseksualistami. Muszą oni się ukrywać, czasami nawet wieść podwójne życie. My istniejemy i zasługujemy na to, żeby mówić głośno o naszej seksualności. Zasługujemy, żeby żyć normalnie – zakończył Benevenuto.

Wyznanie Igora Benevenuto stawia w niekorzystnym świetle organizację Mistrzostw Świata w Katarze. Jakiś zcas temu informowaliśmy, że wyjazdu na mundial obawia się homoseksualny piłkarz reprezentacji Australii. Niewątpliwie świadectwo Benevenuto może dodać odwagi wielu innym osobom w środowisku piłkarskim, które czują się zobligowane do ukrywania swojej orientacji.

