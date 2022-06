Homoseksualny reprezentant Australii boi się jechać na mundial do Kataru

PressFocus Na zdjęciu: Australia - Peru

Josh Cavallo ujawnił swoje obawy przed tegorocznymi mistrzostwami świata, które odbędą się w Katarze. Grając dla Adelaide United w A-League, reprezentant Australii został pierwszym aktywnym piłkarzem, który oficjalnie ujawnił się jako osoba homoseksualna w październiku 2021 roku.

Australijczyk udzielił wywiadu, w którym opowiedział o swoim pragnieniu reprezentowania swojego narodu na mundialu w Katarze, a także o obawach związanych z podróżowaniem do tego kraju jako homoseksualista.

– Gdybym mógł reprezentować Australię na mistrzostwach świata w Katarze dałbym z siebie wszystko. Byłby to dla mnie zaszczyt, jednak byłoby to sprzeczne z tamtejszym prawem – wyznał Cavallo.

– Udział na mundialu zawsze był moim marzeniem, ale czy warto narażać się na niebezpieczeństwo? – pyta reprezentant Australii.

Cavallo podkreśla, że nie chodzi mu tylko o niego. Chce, aby wszyscy homoseksualiści mogli czuć się swobodnie podczas trwania mistrzostw świata w Katarze. – Zdecydowanie chciałbym pojechać na mundial, żeby pokazać wszystkim, że to nic nadzwyczajnego. Ale to nie chodzi tylko o to, żebym ja był chroniony, bo jestem piłkarzem. Chcę, żeby taką swobodę miał każdy kto wybierze się do Kataru na ten turniej.

Cavallo aspiruje do bycia wzorem do naśladowania dla tych, którzy doświadczają ucisku w krajach, w których bycie gejem jest uważane za przestępstwo. – We wszystkich moich przesłaniach jest wielu ludzi z tych krajów, którzy muszą uciec, aby móc żyć swobodnie i być sobą. Mam nadzieję, że to się zmieni w przyszłości, ponieważ nie powinno być tak, jak jest teraz. To coś, co możemy zmienić – dodał Cavallo.

W grudniu 2021 r. Nasser Al-Khater, szef katarskiego komitetu organizacyjnego mundialu 2022, odniósł się do możliwości gry Cavallo na mundialu. – Powitamy go i zapraszamy do przyjazdu i zobaczenia kraju przed mistrzostwami świata – powiedział Al-Khater. – Nikt nie czuje się tu zagrożony. Myślę, że to postrzeganie niebezpieczeństwa wynika z wielu oskarżeń i wiadomości, które dają negatywny obraz kraju.

