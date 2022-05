Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Blackpool

Historycznym wydarzeniem w Anglii można nazwać coming-out piłkarza z Blackpool. Jake Daniels jest pierwszym od 1990 roku piłkarzem, który publicznie wyznał, że jest homoseksualistą. Jest to wydarzenie istotne, gdyż angielski futbol od wielu lat kojarzony jest ze środowiskiem homofobicznym.

W Anglii środowiska piłkarskie uchodzą za homofobiczne

Ostatni raz angielski piłkarz dokonał coming-outu w 1990 roku

Na takie wyznanie zdecydował się Jake Daniels, grający na co dzień w Blackpool

Za Danielsem pójdą inni?

W Anglii od wielu lat organizowane są akcje walczące z przejawami homofobii. Choć sprzeciw wobec niej deklarują niemal wszystkie tamtejsze kluby, stosunkowo niewielka liczba piłkarzy decyduje się na publiczne deklaracje odnośnie homoseksualnej orientacji. W poniedziałek grono to powiększyło się o jedno nazwisko.

17-letni Jake Daniels reprezentujący barwy Blackpool postanowił dokonać coming-outu. Stał się tym samym pierwszym profesjonalnym angielskim zawodnikiem od czasów Justina Fashanu, który podobną decyzję podjął w 1990 roku. O powodach swojej odważnej decyzji opowiedział dziennikarzom Sky Sports. Wyraził on nadzieję, że jego przykład posłuży innym piłkarzom, którzy obawiają się ostracyzmu publicznego wobec deklaracji o byciu osobą homoseksualną.

– To właściwy czas, abym to zrobił. Czuję, że jestem gotowy, aby opowiedzieć ludziom moją prawdziwą historię. Pora na to, aby naprawdę mnie poznali – stwierdził Daniels.

– Długo nad tym myślałem, przyznaję. Uznałem w końcu, że jestem gotowy, aby być sobą, aby być wolnym i pewnym wszystkiego. Długo obawiałem się, że jeśli ujawnię się, to może zaważyć to na mojej karierze profesjonalnego piłkarza. Zadawałem sobie pytanie, czy nie lepiej może poczekać, aż zakończę karierę i dopiero wtedy zrobić coming-out – dodał.

– Odkąd ujawniłem rodzinie, przyjaciołom i kolegom z drużyny, że jestem gejem, cały stres i presja uleciały ze mnie. Czułem, że spadł mi ogromny ciężar z serca. To wpływało na moje zdrowie psychiczne. Teraz jestem szczęśliwy i pewny siebie i wreszcie czuję się dobrze sam ze sobą – zakończył 17-latek.

Daniels w tym sezonie zadebiutował w seniorskiej drużynie Blackpool. 17-latek postrzegany jest jako jeden z największych talentów akademii.

