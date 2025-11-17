Złe wieści dla Urbana! Kluczowy reprezentant nie zagra w barażach

Nicola Zalewski nie zagra w półfinale baraży Mistrzostw Świata 2026. Reprezentant Polski dostał żółtą kartkę w meczu z Maltą. Wobec tego będzie zawieszony w następnym spotkaniu.

Nicola Zalewski zawieszony na półfinał baraży MŚ 2026

Reprezentacja Polski w poniedziałkowy wieczór rozegrała ostatni mecz w eliminacjach Mistrzostw Świata 2026. Naszym rywalem na wyjeździe była niżej notowana reprezentacja Malty. Przed pierwszym gwizdkiem było wiadomo, że trzech zawodników jest zagrożonych zawieszeniem. Gdyby żółtą kartkę dostali Nicola Zalewski, Piotr Zieliński i Jan Ziółkowski to nie mogliby zagrać w następnym starciu.

Z wymienionej trójki w wyjściowym składzie na mecz z Maltą znaleźli się Nicola Zalewski i Piotr Zieliński. Tak się stało, że w 18. minucie sędzia pokazał żółtą kartkę Zalewskiemu. W tym momencie stało się jasne, że piłkarz Atalanty Bergamo nie zagra w półfinale baraży. Sam faul był zupełnie niepotrzebny, ponieważ sytuacja dotyczyła się z dala od pola karnego na środku boiska.

Zalewski to kluczowy zawodnik reprezentacji Polski. Z orzełkiem na piersi debiutował za kadencji Paulo Sousy, ale pewne miejsce w pierwszym składzie wywalczył za czasów selekcjonera Czesława Michniewicza. Jak dotąd uzbierał w kadrze 33 występy.