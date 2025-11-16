Zidane zostanie selekcjonerem! Wszystko jasne

Jun QIAN / Alamy Na zdjęciu: Zinedine Zidane

Zinedine Zidane zostanie selekcjonerem reprezentacji Francji

Zinedine Zidane wraca do pracy w zawodzie trenera. Po kilku latach przerwy legendarny Francuz ponownie usiądzie na ławce. Tym razem czeka go debiut w zupełnie nowej roli. Wszystko dlatego, że jego następnym przystankiem będzie drużyna narodowa. To o czym od wielu miesięcy pisze się w mediach, stanie się faktem latem przyszłego roku. O szczegółach poinformował dziennik AS.

Według tego, co napisał Jorge Felix Diaz, wszystko zostało już ustalone, a Zidane zostanie selekcjonerem reprezentacji Francji. Na stanowisku zastąpi Didiera Deschampsa, który przestanie pełnić funkcję po Mistrzostwach Świata 2026.

Zidane jak dotąd pracował tylko i wyłącznie w roli Realu Madryt. Za wyniki Los Blancos odpowiadał dwukrotnie. Najpierw w latach 2016-2018, a następnie w latach 2019-2021. Od momentu rozstania z hiszpańskim klubem nie podjął innego wyzwania. W swoim CV ma takie sukcesy jak dwukrotne mistrzostwo La Liga i trzykrotny triumf w Lidze Mistrzów. Królewskich prowadził w 263 meczach.