Hiszpania kontra Gruzja bez graczy Realu Madryt
Cztery mecze, cztery zwycięstwa, 15 strzelonych goli i zero straconych – takim bilansem może pochwalić się Hiszpania w kwalifikacjach do MŚ 2026. La Furia Roja prowadzi w tabeli grupy E i ma trzy punkty przewagi nad drugim zespołem, czyli Turcją. Dzisiaj mistrzowie Europy zagrają z Gruzją w Tbilisi w 5. kolejce zmagań.
Jeżeli podopieczni Luisa de la Fuente sięgną po wygraną, oficjalnie zapewnią sobie awans na przyszłoroczny mundial. Trener wybrał 23-osobową kadrę, która przystąpi do rywalizacji na Stadionie im. Borisa Paiczadze. Trzech zawodników zostało odrzuconych. Kto nie zagra z Gruzją? De la Fuente zrezygnował z usług Samu Aghehowy z FC Porto, Jorge de Frutosa z Rayo Vallecano i Deana Huijsena z Realu Madryt. To oznacza, że Królewscy w tym spotkaniu nie będą dysponowali żadnym przedstawicielem.
Kadra Hiszpanii na mecz z Gruzją:
Bramkarze:
- David Raya
- Álex Remiro
- Unai Simón
Obrońcy:
- Alejandro Grimaldo
- Dani Vivian
- Aymeric Laporte
- Pau Cubarsí
- Pedro Porro
Pomocnicy:
- Mikel Merino
- Fabián Ruiz
- Álex Baena
- Aleix García
- Marcos Llorente
- Fermín López
- Dani Olmo
Napastnicy:
- Ferran Torres
- Borja Iglesias
- Yeremy Pino
- Mikel Oyarzabal