Zawodnik Realu odrzucony przez selekcjonera! Nie zagra w kluczowym meczu

11:14, 15. listopada 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  RFEF

Hiszpania w sobotni wieczór zmierzy się z Gruzją w meczu 5. kolejki kwalifikacji do MŚ 2026. Luis de la Fuente wybrał kadrę na to spotkanie. Selekcjoner odrzucił trzech zawodników, w tym obrońcę Realu Madryt.

Luis de la Fuente
Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Luis de la Fuente

Hiszpania kontra Gruzja bez graczy Realu Madryt

Cztery mecze, cztery zwycięstwa, 15 strzelonych goli i zero straconych – takim bilansem może pochwalić się Hiszpania w kwalifikacjach do MŚ 2026. La Furia Roja prowadzi w tabeli grupy E i ma trzy punkty przewagi nad drugim zespołem, czyli Turcją. Dzisiaj mistrzowie Europy zagrają z Gruzją w Tbilisi w 5. kolejce zmagań.

Jeżeli podopieczni Luisa de la Fuente sięgną po wygraną, oficjalnie zapewnią sobie awans na przyszłoroczny mundial. Trener wybrał 23-osobową kadrę, która przystąpi do rywalizacji na Stadionie im. Borisa Paiczadze. Trzech zawodników zostało odrzuconych. Kto nie zagra z Gruzją? De la Fuente zrezygnował z usług Samu Aghehowy z FC Porto, Jorge de Frutosa z Rayo Vallecano i Deana Huijsena z Realu Madryt. To oznacza, że Królewscy w tym spotkaniu nie będą dysponowali żadnym przedstawicielem.

Kadra Hiszpanii na mecz z Gruzją:

Bramkarze:

  • David Raya
  • Álex Remiro
  • Unai Simón

Obrońcy:

  • Alejandro Grimaldo
  • Dani Vivian
  • Aymeric Laporte
  • Pau Cubarsí
  • Pedro Porro

Pomocnicy:

  • Mikel Merino
  • Fabián Ruiz
  • Álex Baena
  • Aleix García
  • Marcos Llorente
  • Fermín López
  • Dani Olmo

Napastnicy:

  • Ferran Torres
  • Borja Iglesias
  • Yeremy Pino
  • Mikel Oyarzabal


