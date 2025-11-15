Hiszpania w sobotni wieczór zmierzy się z Gruzją w meczu 5. kolejki kwalifikacji do MŚ 2026. Luis de la Fuente wybrał kadrę na to spotkanie. Selekcjoner odrzucił trzech zawodników, w tym obrońcę Realu Madryt.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Luis de la Fuente

Hiszpania kontra Gruzja bez graczy Realu Madryt

Cztery mecze, cztery zwycięstwa, 15 strzelonych goli i zero straconych – takim bilansem może pochwalić się Hiszpania w kwalifikacjach do MŚ 2026. La Furia Roja prowadzi w tabeli grupy E i ma trzy punkty przewagi nad drugim zespołem, czyli Turcją. Dzisiaj mistrzowie Europy zagrają z Gruzją w Tbilisi w 5. kolejce zmagań.

Jeżeli podopieczni Luisa de la Fuente sięgną po wygraną, oficjalnie zapewnią sobie awans na przyszłoroczny mundial. Trener wybrał 23-osobową kadrę, która przystąpi do rywalizacji na Stadionie im. Borisa Paiczadze. Trzech zawodników zostało odrzuconych. Kto nie zagra z Gruzją? De la Fuente zrezygnował z usług Samu Aghehowy z FC Porto, Jorge de Frutosa z Rayo Vallecano i Deana Huijsena z Realu Madryt. To oznacza, że Królewscy w tym spotkaniu nie będą dysponowali żadnym przedstawicielem.

Kadra Hiszpanii na mecz z Gruzją:

Bramkarze:

David Raya

Álex Remiro

Unai Simón

Obrońcy:

Alejandro Grimaldo

Dani Vivian

Aymeric Laporte

Pau Cubarsí

Pedro Porro

Pomocnicy:

Mikel Merino

Fabián Ruiz

Álex Baena

Aleix García

Marcos Llorente

Fermín López

Dani Olmo

Napastnicy:

Ferran Torres

Borja Iglesias

Yeremy Pino

Mikel Oyarzabal



