Urban podsumował losowanie Mistrzostw Świata 2026. Tak ocenił rywali

Reprezentacja polski poznała potencjalnych rywali w fazie grupowej Mistrzostw Świata 2026. Jan Urban w rozmowie z TVP Sport ocenił rywali, z którymi Polska może zagrać na mundialu.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Jan Urban ocenił potencjalnych rywali Polaków na Mistrzostwach Świata

Reprezentacja Polski nie awansowała jeszcze na Mistrzostwa Świata 2026, ale poznała już potencjalnych rywali. Jeśli w marcu Biało-Czerwoni przejdą baraże, to zagrają na mundialu w grupie F. Naszymi potencjalnymi rywalami są: Holandia, Tunezja i Japonia.

W Waszyngtonie, gdzie odbyło się losowanie, obecna była polska delegacja. W tym gronie znalazł się m.in. Jan Urban, czyli selekcjoner reprezentacji. Po ceremonii w rozmowie z TVP Sport ocenił ewentualnych rywali w fazie grupowej Mistrzostw Świata.

– Wydaje mi się, że nasza grupa jest dosyć mocna, oczywiście, gdybyśmy się tam znaleźli. Mam nadzieję, że tak będzie. Nie wiem za dużo o zespole Tunezji. Holandia wiadomo, jakim jest przeciwnikiem. Z kolei Japonia można powiedzieć, że z takim przeciwnikiem nigdy nie gra się łatwo, nie raz udowodnili, że potrafią napsuć krwi każdemu – powiedział Jan Urban w rozmowie z TVP Sport.

Co ciekawe w trakcie eliminacji Urban mówił o chęci kolejnego spotkania z Holandią, ale już na mundialu. Selekcjoner w przypadku przejścia baraży będzie mieć taką szansę. „Żartowałem co prawda, ale się sprawdziło. Obyśmy się spotkali, bo to będzie znaczyło, że baraże poszły po naszej myśli” – mówił.

Niemniej jednak mimo faktu, że Polska poznała potencjalnych rywali, Jan Urban skupia się tylko i wyłącznie na barażach. W półfinale Polska zagra z Albanią na PGE Narodowym. Z kolei w finale zmierzymy się na wyjeździe z Ukrainą lub Szwecją.

– Przez te pierwsze miesiące do baraży będziemy skupiać się tylko i wyłącznie na tych zespołach, które mamy w barażach. Musimy tak zrobić. Jeśli baraże pójdą po naszej myśli, to wtedy będziemy mieli czas na analizę przeciwników w grupie. Mniej pracy będziemy mieli z Holandią, bo mamy bardzo dużo materiałów na ich temat – powiedział selekcjoner reprezentacji Polski.