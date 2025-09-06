Urban ocenił występ Lewandowskiego. Za to wyróżnił kapitana

Jan Urban na konferencji prasowej przed meczem z Finlandią ocenił ostatni występ Roberta Lewandowskiego. Napastnik nie miał zbyt wielu okazji, aby zdobyć gola. Natomiast selekcjoner wyróżnił go za grę w defensywie.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

W obronie pracował znakomicie – ocenił Urban występ Lewandowskiego

Reprezentacja Polski zremisowała z Holandią w Rotterdamie (1:1). Był to nie tylko debiut Jana Urbana w roli selekcjonera, ale także powrót Roberta Lewandowskiego do gry z orzełkiem na piersi. Nasz kapitan nie miał zbyt wielu okazji w polu karnym rywali. Łącznie zanotował tylko 17 kontaktów z piłką, ale nie oddał ani jednego strzału na bramkę Oranje.

Ze względu na przebieg spotkania musiał więcej pracować w defensywie, za co pochwalił go selekcjoner reprezentacji. Na przedmeczowej konferencji prasowej Jan Urban podkreślił, że w spotkaniach z tak silnym rywalem, takie sytuacje są po prostu logiczne.

– To jest logiczne, że są spotkania, gdzie wiesz przed meczem, że przeciwnik będzie dominował i częściej będzie w posiadaniu piłki. To nie są fajne mecze dla napastnika, bo dociera do niego nie za dużo piłek. Natomiast jeśli jest takie spotkanie, to rola napastnika się zmienia dość mocno i musi pracować w defensywie. Na pewno pod tym względem nikt nie może mieć żadnych zastrzeżeń do Roberta, ponieważ w obronie pracował znakomicie – powiedział Jan Urban na konferencji prasowej przed meczem z Finlandią.

– Żaden napastnik nie czuje się dobrze, kiedy brakuje mu serwisu, ale są takie spotkania. Nie mogliśmy zagrać otwarcie z Holandią, bo na pewno byśmy ten mecz przegrali – dodał selekcjoner reprezentacji Polski.