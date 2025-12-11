Ukraina zdecydowała! Tam odbędzie się ewentualny baraż o mundial z Polską

Ukraina podjęła decyzję w sprawie wyboru stadionu, gdzie rozegra mecze barażowe o mundial w 2026 roku. Potencjalnym rywalem w finale może być Polska.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Ukrainy

Ukraina baraże zagra w Hiszpanii

Reprezentacja Polski zajęła drugie miejsce w grupie eliminacyjnej mistrzostw świata 2026. Biało-czerwoni musieli uznać wyższość Holendrów, którzy z przewagą trzech oczek wygrali rywalizację w grupie G. Marzenia o mundialu jeszcze się tlą w sercach polskich kibiców, ale przed zespołem Jana Urbana trudne zadanie. Musi wygrać dwa mecze barażowe.

Polska 26 marca zmierzy się z Albanią. Jeśli przejdzie pierwszego rywala to 31 marca zmierzy się ze zwycięzcą pary Szwecja – Ukraina. Nasza kadra przystąpi do tego pojedynku w gościach. Wiadomo było zatem od początku, że w pierwszym przypadku zagra w Szwecji, natomiast dużo emocji wzbudzał temat miejsca rozegrania spotkania przez Ukrainę w roli gospodarza.

Ukraina ze względu na wojnę z Rosją nie rozgrywa domowych meczów na terytorium swojego kraju. Mecze eliminacyjne grała w Polsce. Z tego powodu spekulowano, że mecze barażowe również mogą odbyć się w naszym państwie.

Już wiadomo, że tak się nie stanie. Ukraina ogłosiła, że mecze w roli gospodarza rozegra w Hiszpanii, a dokładniej na Estadio Ciudad de Valencia w Walencji, gdzie na co dzień swoje mecze gra Levante. Obiekt mieści nieco ponad 26 tysięcy miejsc.

