Mbappe o chaosie poprzedniego sezonu. „To debata głuchych”

Reprezentacja Francji w piątek zmierzy się z Ukrainą na Tarczyński Arena we Wrocławiu. Przed tym spotkaniem ciekawy wątek poruszył Kylian Mbappe odnośnie obciążenia zawodników.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe o przeciążeniu piłkarzy

– Nie wiem, czy jesteśmy gotowi na sezon składający się z 60 meczów. Ogólnie nie pamiętam, żeby którykolwiek piłkarz rozegrał 60 spotkań i był w najlepszej formie. Nie sądzę, żeby to było możliwe. Poprzednia kampania była kompletnym chaosem. Ludzie mówili, że to wirus. Czy gramy za dużo? Moje myślenie się zmieniło. Musimy po prostu więcej odpoczywać – powiedział Kylian Mbappe cytowany przez RMC Sport.

– To debata głuchych. Nie chodzi tu tyle o liczbę meczów, co o regenerację. Widziałem drużyny wracające do treningów, kiedy my wciąż graliśmy na Klubowych Mistrzostwach Świata – dodał napastnik Realu Madryt.

Mbappe, 26-latek, trafił do giganta La Liga z Paris Saint-Germain w lipcu 2024 roku i podpisał kontrakt obowiązujący do końca czerwca 2029 roku.

W trwającym sezonie Francuz rozegrał już sześć spotkań (wliczając Klubowe Mistrzostwa Świata), zdobywając cztery gole. W piątek najprawdopodobniej wystąpi po raz 91. w reprezentacji. Dotychczas zanotował w niej 50 trafień.

