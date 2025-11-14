Tabela „polskiej grupy” w eliminacjach do mistrzostw świata 2026

Polska wiceliderem grupy G eliminacji Mistrzostw Świata 2026
Reprezentacja Polski po emocjonującym widowisku zremisowała z Holandią 1:1. Wynik spotkania tuż przed przerwą otworzył Jakub Kamiński, a chwilę po zmianie stron do wyrównania doprowadził Memphis Depay. Choć obie ekipy miały jeszcze kilka dogodnych okazji do zdobycia bramki, zabrakło im skuteczności.
Natomiast do dużej niespodzianki doszło w drugim meczu „polskiej grupy”, które rozpoczęło się o godzinie 18:00. Faworyzowana Finlandia niespodziewanie przegrała z Maltą przed własną publicznością 0:1 po golu Grecha w 82. minucie. Tym samym Finowie zaprzepaścili swoją szansę na dogonienie Polaków w walce o drugie miejsce w tabeli i udział w barażach.
Sytuacja tabeli grupy G eliminacji mistrzostw świata wygląda następująco. Pierwsza jest Holandia z 17 punktami na koncie. Na drugim miejscu plasuje się reprezentacja Polski ze stratą trzech oczek do Oranje. Trzecia jest Finlandia z dorobkiem dziesięciu punktów, która jako jedyna rozegrała już wszystkie osiem spotkań. Następnie jest Malta z pięcioma punktami, a stawkę zamykają Litwini, którzy zdobyli jedynie trzy oczka.
Zmagania w grupie G zakończą się w poniedziałek, 17 listopada. Wtedy Polska zmierzy się z Maltą na wyjeździe, a Holandia podejmie Litwę przed własną publicznością. Oba spotkania rozpoczną się o godzinie 20:45.
Eliminacje Mistrzostw Świata 2026: tabela grupy G
|Pozycja
|Drużyna
|Punkty
|Bilans bramkowy
|1.
|Holandia
|17
|23:4
|2.
|Polska
|14
|11:5
|3.
|Finlandia
|10
|8:14
|4.
|Malta
|5
|2:16
|5.
|Litwa
|3
|6:11
