Tabela „polskiej grupy” w eliminacjach do mistrzostw świata 2026

Reprezentacja Polski zremisowała z Holandią 1:1 w meczu eliminacji mistrzostw świata 2026. W drugim meczu "polskiej grupy" doszło natomiast do sporej sensacji, bowiem Malta pokonała Finlandię. Sprawdź tabelę grupy G.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski

Polska wiceliderem grupy G eliminacji Mistrzostw Świata 2026

Reprezentacja Polski po emocjonującym widowisku zremisowała z Holandią 1:1. Wynik spotkania tuż przed przerwą otworzył Jakub Kamiński, a chwilę po zmianie stron do wyrównania doprowadził Memphis Depay. Choć obie ekipy miały jeszcze kilka dogodnych okazji do zdobycia bramki, zabrakło im skuteczności.

Natomiast do dużej niespodzianki doszło w drugim meczu „polskiej grupy”, które rozpoczęło się o godzinie 18:00. Faworyzowana Finlandia niespodziewanie przegrała z Maltą przed własną publicznością 0:1 po golu Grecha w 82. minucie. Tym samym Finowie zaprzepaścili swoją szansę na dogonienie Polaków w walce o drugie miejsce w tabeli i udział w barażach.

Sytuacja tabeli grupy G eliminacji mistrzostw świata wygląda następująco. Pierwsza jest Holandia z 17 punktami na koncie. Na drugim miejscu plasuje się reprezentacja Polski ze stratą trzech oczek do Oranje. Trzecia jest Finlandia z dorobkiem dziesięciu punktów, która jako jedyna rozegrała już wszystkie osiem spotkań. Następnie jest Malta z pięcioma punktami, a stawkę zamykają Litwini, którzy zdobyli jedynie trzy oczka.

Zmagania w grupie G zakończą się w poniedziałek, 17 listopada. Wtedy Polska zmierzy się z Maltą na wyjeździe, a Holandia podejmie Litwę przed własną publicznością. Oba spotkania rozpoczną się o godzinie 20:45.

Eliminacje Mistrzostw Świata 2026: tabela grupy G

Pozycja Drużyna Punkty Bilans bramkowy 1. Holandia 17 23:4 2. Polska 14 11:5 3. Finlandia 10 8:14 4. Malta 5 2:16 5. Litwa 3 6:11

Zobacz również: Włoskie media zachwycone Polakami. Co za słowa o drużynie Brzęczka