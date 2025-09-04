Polska zatrzymała Holandię. Bardzo cenny punkt
Reprezentacja Polski po czerwcowej porażce z Finlandią mocno skomplikowała sobie kwestię awansu na mistrzostwa świata. Jan Urban miał przed sobą piekielnie trudne zadanie, bowiem debiutował w czwartek na wyjeździe z Holandią. Na papierze faworyt wydawał się być oczywisty i byli nim gospodarze starcia z Biało-Czerwonymi.
W pierwszej połowie spotkanie toczyło się oczywiście pod dyktando Holandii, która zdobyła bramkę po trafieniu Denzela Dumfriesa. Wydawało się, że kontroluje przebieg gry i Polacy nie są w stanie jej zaskoczyć. Byli znacznie bliżej kolejnych goli, ale dobrze dysponowany między słupkami był Łukasz Skorupski.
Po przerwie Biało-Czerwoni zaczęli się nieco odbijać. Nasza drużyna rosła z każdą minutą, a w 80. minucie Matty Cash posłał bombę z dystansu, dając wyrównanie. Polska utrzymała sensacyjny remis do ostatniego gwizdka arbitra.
W drugim czwartkowym meczu grupy G Litwa podzieliła się punktami z Maltą. Polacy mają tyle samo „oczek”, co Holandia oraz Finlandia.
Tabela grupy G
|Pozycja
|Zespół
|Mecze
|Punkty
|1.
|Holandia
|3
|7
|2.
|Polska
|4
|7
|3.
|Finlandia
|4
|7
|4.
|Litwa
|4
|3
|5.
|Malta
|5
|2