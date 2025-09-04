Tabela „polskiej” grupy w el. MŚ 2026. Sytuacja w grupie Polski

22:42, 4. września 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Goal.pl

Reprezentacja Polski zremisowała na wyjeździe z Holandią 1-1. Tabela "polskiej" grupy G po meczu Holandia - Polska.

Memphis Depay i Nicola Zalewski
Obserwuj nas w
fot. Orange Pics BV Na zdjęciu: Memphis Depay i Nicola Zalewski

Polska zatrzymała Holandię. Bardzo cenny punkt

Reprezentacja Polski po czerwcowej porażce z Finlandią mocno skomplikowała sobie kwestię awansu na mistrzostwa świata. Jan Urban miał przed sobą piekielnie trudne zadanie, bowiem debiutował w czwartek na wyjeździe z Holandią. Na papierze faworyt wydawał się być oczywisty i byli nim gospodarze starcia z Biało-Czerwonymi.

W pierwszej połowie spotkanie toczyło się oczywiście pod dyktando Holandii, która zdobyła bramkę po trafieniu Denzela Dumfriesa. Wydawało się, że kontroluje przebieg gry i Polacy nie są w stanie jej zaskoczyć. Byli znacznie bliżej kolejnych goli, ale dobrze dysponowany między słupkami był Łukasz Skorupski.

POLECAMY TAKŻE

Jan Urban
Polska zapunktowała w Rotterdamie. Urban zdradził taktyczne tajemnice
Holandia - Polska
Cash uratował, Lewandowski rozczarował. Polska pokazała charakter w Rotterdamie [OCENY]
Matty Cash
Matty Cash bohaterem reprezentacji Polski. „To nie tylko moja zasługa”

Po przerwie Biało-Czerwoni zaczęli się nieco odbijać. Nasza drużyna rosła z każdą minutą, a w 80. minucie Matty Cash posłał bombę z dystansu, dając wyrównanie. Polska utrzymała sensacyjny remis do ostatniego gwizdka arbitra.

W drugim czwartkowym meczu grupy G Litwa podzieliła się punktami z Maltą. Polacy mają tyle samo „oczek”, co Holandia oraz Finlandia.

Tabela grupy G

PozycjaZespółMeczePunkty
1.Holandia37
2.Polska47
3.Finlandia47
4.Litwa43
5.Malta52