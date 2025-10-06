Szczęsny zaliczy wielki powrót?! Naprawdę o tym myślał

Wojciech Szczęsny zakończył karierę reprezentacyjną. W rozmowie z TVP Sport zdradził, że przeszła mu przez myśl możliwość powrotu do kadry. Nigdy jednak nie brał tego rozwiązania pod uwagę.

rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Wojciech Szczęsny wykluczył możliwość powrotu do reprezentacji

Wojciech Szczęsny po Mistrzostwach Europy 2024 postanowił nie tylko zakończyć karierę reprezentacyjną, ale również zawodową. Rozbrat z futbolem nie trwał długo, ponieważ po kilku miesiącach podpisał kontrakt z FC Barceloną. Do drużyny narodowej nigdy nie wrócił, choć jak sam mówi, taka myśl przeszła mu przez głowę. Mimo to nie brał tego pod uwagę ze względu na kolegów z kadry.

– Tak, ale nie wziąłem tego nigdy pod uwagę. To znaczy, jest to naturalna myśl. Uważam, że nie mógłbym tego zrobić chłopakom, którzy czekali na swoją szansę w reprezentacji – powiedział Wojciech Szczęsny w rozmowie z TVP Sport.

– Zresztą, początkowo tę karierę wznowiłem na osiem miesięcy, więc wracać, żeby zagrać kolejne 4-5 meczów w reprezentacji to wydawało mi się to nielogiczne. Tym bardziej że to był cykl przygotowań do mistrzostw świata 2026, a ja myślałem, że do 2026 roku znów nie będę grał. Nie miało więc to sensu i nie brałem tego pod uwagę, ale myśl taka oczywiście przeszła przez głowę – dodał.

Szczęsny w barwach reprezentacji Polski debiutował w 2009 roku za kadencji Franciszka Smudy. Łącznie wystąpił w 84 meczach z orzełkiem na piersi. 35-latek był uczestnikiem Mistrzostw Europy 2012, 2016, 2021 i 2024, a także Mistrzostw Świata 2018 i 2022.