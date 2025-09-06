Selekcjoner Finlandii ocenił naszą reprezentację. Wskazał kluczowy aspekt

Pro Shots / Alamy Na zdjęciu: Jacob Friis

Widać dobrą strukturę gry, która mocno się zmieniła – mówi Jacob Friis.

Reprezentacja Finlandii kilka dni przed meczem z Polską w ramach eliminacji Mistrzostw Świata 2026 rozegrała sparing z Norwegią. Rywalizacja dwóch skandynawskich drużyn zakończyła się porażką Suomi (0:1). Jedyną bramkę z rzutu karnego zdobył Erling Haaland.

W niedzielę podopieczni Jacoba Friisa będą chcieli po raz drugi pokonać reprezentację Polski. Wszyscy mają w pamięci to nieszczęsne zgrupowanie w czerwcu, gdy Biało-Czerwoni byli w centrum wielkiej afery i na dodatek przegrali w Helsinkach (1:2).

Przed spotkaniem na Superauto.pl Stadionie Śląskim selekcjoner Finów, czyli Jacob Friis ocenił zbliżające się spotkanie, a także grę polskiego zespołu w meczu z Holandią. 48-latek zauważył, że u naszego zespołu widać zdecydowanie lepszą strukturę gry.

– Mieliśmy dobre momenty w trakcie tego spotkania, choć zdaję sobie sprawę, że kibice mogli narzekać na niektóre fragmenty. Zdajemy sobie sprawę, że będziemy musieli ustawić się niżej w obronie, ale to nie będzie nasz cel. Musimy to zrobić umiejętnie i chcemy wykluczyć momenty, gdy będziemy zepchnięci do defensywy – powiedział Friis, cytowany przez Przegląd Sportowy Onet.

– To był dobry mecz polskiego zespołu. Widać dobrą strukturę gry, która mocno zmieniła się wraz z przyjściem nowego trenera. Ciężko porównać to z tym, co widzieliśmy w Helsinkach, ale na pewno będziemy chcieli wykorzystać nasze doświadczenie. Polacy grają u siebie i na pewno oczekują wygranej. To będzie zupełnie inny mecz. Spodziewamy się, że będzie pełen stadion kibiców. To będzie ekscytujące wyzwanie – powiedział Jacob Friis, selekcjoner reprezentacji Finlandii.

Mecz Polska – Finlandia odbędzie się w niedzielę (7 września) o godzinie 20:45. Nad przebiegiem zawodów czuwać będzie sędzia Rade Obrenovic ze Słowenii. W 2022 roku sędziował nasze starcie z Walią w Lidze Narodów, które wygraliśmy (2:1).