Napięta sytuacja przed MŚ 2026. Padła deklaracja o bojkocie

Mistrzostwa świata już za kilka miesięcy odbędą się w Ameryce Północnej. Tymczasem jeden z uczestników mundialu już otwarcie zapowiedział, że nie weźmie w nim udziału.

fot. Arlette Lopez / Alamy Na zdjęciu: Piłka MŚ 2026

Reprezentacja Iranu będzie bojkotować MŚ 2026

Mistrzostwa świata odbędą się w czerwcu i lipcu po raz pierwszy w historii w trzech krajach. Gospodarzami imprezy będą Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk. Tymczasem jeden z uczestników, w związku z konfliktem zbrojnym, już ogłosił, że nie weźmie udziału w turnieju.

Irański minister sportu Ahmad Donyamali przekazał, że reprezentacja Iranu nie może brać udziału w turnieju. 28 lutego Stany Zjednoczone i Izrael przeprowadziły naloty na Iran, a Republika Islamska odpowiedziała, wystrzeliwując rakiety i drony w kierunku Izraela, państw Zatoki Perskiej i innych krajów sąsiednich.

– Po tym, jak skorumpowany rząd zamordował naszego przywódcę, nie mamy już żadnych warunków, abyśmy mogli uczestniczyć w mistrzostwach świata. Biorąc pod uwagę brutalne działania podjęte przeciwko Iranowi – dwie wojny, które zostały wymuszone w ciągu ośmiu lub dziewięciu miesięcy, w wyniku których zginęły tysiące naszych rodaków – zdecydowanie nie mamy możliwości uczestniczenia w mundialu w tych okolicznościach – mówił Donyamali cytowany przez TV2.no.

Reprezentacja Iranu awansowała na mistrzostwa świata po raz czwarty z rzędu. W latach 2014, 2018 i 2022 kończyła zmagania na fazie grupowej. Ogólnie jeszcze nigdy drużyna narodowa nie zdołała awansować do fazy pucharowej. Irańczycy na mundialu mają rywalizować w grupie G z Belgią, Egiptem oraz Nową Zelandią. Reprezentacja Iranu wszystkie spotkania w fazie grupowej ma rozgrywać w Stanach Zjednoczonych.