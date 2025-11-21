PZPN zdecydował ws. kontraktu Jana Urbana!

Polski Związek Piłki Nożnej podjął decyzję ws. kontraktu Jana Urbana. Obecna umowa obowiązuje tylko do baraży Mistrzostw Świata. Jak informuje serwis Meczyki.pl, nie zostanie przedłużona przed marcem.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

PZPN nie przedłuży kontraktu Jana Urbana przed barażami

Reprezentacja Polski w eliminacjach Mistrzostw Świata 2026 zajęła 2. miejsce w grupie G. Lepsza od Biało-Czerwonych okazała się tylko Holandia, która wywalczyła bezpośredni awans. Podopieczni Jana Urbana o bilet na mundial powalczą w barażach, które odbędą się w marcu. Wiadomo już, że w półfinale zagramy z Albanią. Natomiast w ew. finale czeka zwycięzca pary Ukraina – Szwecja.

Jednym z głównych tematów odnośnie do reprezentacji Polski jest kontrakt Jana Urbana. Umowa obowiązuje do końca eliminacji, obejmując również baraże. Ostatnio na Kanale Sportowym dziennikarz Mateusz Borek apelował, aby PZPN przedłużył kontrakt z selekcjonerem jeszcze przed marcowymi barażami. Polska federacja ma jednak inne plany ws. przyszłości trenera.

Z informacji, jakie podał serwis Meczyki.pl, wynika, że PZPN nie zamierza przedłużać kontraktu Jana Urbana przed barażami. Obie strony są zadowolone z dotychczasowej współpracy. W umowie znajdują się różne klauzule, którą mogą przedłużyć automatycznie kontrakt lub go rozwiązać. Ostateczna decyzja zapadnie dopiero po meczach z Albanią i ewentualnym finale baraży Mistrzostw Świata.

Decydujące mecze o awans na Mistrzostwa Świata odbędą się w marcu. Z Albanią na PGE Narodowym zagramy w czwartek (26 marca). Z kolei finał baraży został zaplanowany na wtorek (31 marca). Wcześniej, ponieważ 5 grudnia odbędzie się losowanie grup Mistrzostw Świata.