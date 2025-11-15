Borek wprost o przyszłości Urbana. Apel do PZPN!

Reprezentacja Polski na pewno zagra minimum w barażach o awans na Mistrzostwa Świata. Mateusz Borek w Kanale Sportowym wypowiedział się na temat przyszłości Jana Urbana. Dziennikarz miał apel do PZPN.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Jan Urban powinien otrzymać nowy kontrakt przed barażami

Jan Urban w roli selekcjonera reprezentacji Polski pracuje od lipca 2025 roku. Na stanowisku trenera zastąpił Michała Probierza, który miesiąc wcześniej złożył rezygnację. Pod wodzą 63-latka Biało-Czerwoni rozegrali pięć spotkań, nie ponosząc ani jednej porażki. Między innymi dwukrotnie zremisowaliśmy z Holandią (1:1). Jest już niemal jasne, że w marcu zagramy w barażach o awans na Mistrzostwa Świata.

Nie jest tajemnicą, że kontrakt Jana Urbana obowiązuje do końca eliminacji z automatycznym przedłużeniem w przypadku awansu. Natomiast ewentualne przedłużenie będzie obowiązywało tylko i wyłącznie na czas trwania turnieju.

Mateusz Borek w programie na Kanale Sportowym zabrał głos na temat przyszłości selekcjonera. Dziennikarz zaapelował do władz PZPN, aby przedłużyli kontrakt Jana Urbana jeszcze przed marcowymi meczami w barażach o awans na Mistrzostwa Świata.

Czy PZPN powinien przedłużyć kontrakt Jana Urbana przed barażami? TAK

NIE TAK 100%

NIE 0% 2+ Votes

– Bardzo bym chciał, niezależnie od tego, co się wydarzy w marcu, żeby kontrakt Jana Urbana został przedłużony. Być może nie będziemy faworytem w finale baraży. Być może nawet zdarzy się, że źle wylosujemy w półfinale. Natomiast nie możemy skręcać, nie możemy cały czas zmieniać. Jeśli na bazie pięciu spotkań za kadencji Jana Urbana widzimy progres, to znaczy, że idziemy do przodu – powiedział Mateusz Borek w Kanale Sportowym.

– Moim zdaniem dla spokoju tej drużyny, dla spokoju trenera byłoby przyjemnie, gdybyśmy przedłużyli kontrakt z trenerem przed barażami. Żeby miał spokój w głowie, żeby nie myślał o niczym innym, tylko o tym, jak zagrać ten dwumecz – dodał.