PZPN wybrał rywala przed Mistrzostwami Świata. Z nimi zagra reprezentacja Polski

Reprezentacja Polski o awans na Mistrzostwa Świata 2026 jeszcze musi walczyć. PZPN wybrał jednak czerwcowego rywala przed turniejem. Łukasz Wachowski w Kanale Sportowym zdradził, że kadra Jana Urbana zagra z reprezentacją Nigerii.

Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Wachowski i Cezary Kulesza

Reprezentacja Polski zagra z Nigerią przed Mistrzostwami Świata 2026

Reprezentacja Polski za kilkanaście dni przystąpi do dwóch kluczowych meczów w walce o awans na Mistrzostwa Świata 2026. W barażach o przepustkę na mundial Biało-Czerwoni zmierzą się w półfinale z Albanią. Jeśli uda się przejść do finału, wtedy podopieczni Jana Urbana zagrają decydujące spotkanie na wyjeździe ze Szwecją lub Ukrainą. Wiadomo już, z kim zagramy towarzysko przed turniejem.

Łukasz Wachowski w Kanale Sportowym zdradził, że 3 czerwca 2026 roku reprezentacja Polski zagra z Nigerią. Pierwsze starcie przygotowujące do Mistrzostw Świata odbędzie się w Polsce. Natomiast drugi mecz towarzyski w przypadku awansu ma odbyć się w Stanach Zjednoczonych. Sekretarz PZPN poinformował, że prawdopodobnie w Chicago, ale rywal jest jeszcze nieznany.

Nigeria to 3. drużyna tegorocznego Pucharu Narodów Afryki. Jej największymi gwiazdami są tacy piłkarze jak Ademola Lookman (Atletico Madryt), Victor Osimhen (Galatasaray) czy Alex Iwobi (Fulham). Selekcjonerem afrykańskiego giganta jest Eric Chelle. Warto dodać, że Nigeryjczycy nie zagrają w nadchodzącym Pucharze Świata. Po raz drugi z rzędu nie udało im się zakwalifikować do turnieju. Ostatni raz na mundialu wystąpili w 2018 roku, gdy odpadli w fazie grupowej. Ich najlepszy wynik to 1/8 finału w 1994, 1998 i 2014 roku.