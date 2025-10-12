Polska poważnie osłabiona przed meczem z Holandią. Kolejna nieobecność w kadrze

Reprezentacja Polski pokonała Litwę (2:0) w el. MŚ 2026. Kolejną żółtą kartkę zobaczył Przemysław Wiśniewski, co oznacza, że nie zagra w listopadowym meczu z Holandią w Warszawie.

PressFocus Na zdjęciu: Litwa - Polska

Przemysław Wiśniewski wypada z meczu z Holandią

Reprezentacja Polski w niedzielę zmierzyła się z Litwą w Kownie w ramach eliminacji mistrzostw świata 2026. Biało-Czerwoni zwyciężyli (2:0) po golach Sebastiana Szymańskiego bezpośrednio z rzutu rożnego oraz Roberta Lewandowskiego. Dzięki wygranej kadra narodowa zajmuje drugie miejsce w tabeli grupy G i traci trzy punkty do liderującej Holandii, która jest o krok od bezpośredniego awansu na mundial.

Jednak nie obyło się bez problemów kadrowych. W 44. minucie żółtą kartkę obejrzał Bartosz Slisz, który za nadmiar upomnień nie zagra w listopadowym meczu z Holandią na PGE Narodowym. W drugiej połowie żółtą kartkę otrzymał także Przemysław Wiśniewski, który również będzie nieobecny w starciu z Oranje.

To spory cios dla selekcjonera Jana Urbana, który teraz będzie musiał znaleźć zastępstwo dla kluczowych zawodników kadry. Wiśniewski, występujący na co dzień we włoskiej Spezii, jest jednym z największych odkryć reprezentacji od momentu objęcia funkcji selekcjonera przez Urbana po Michał Probierzu.

Spotkanie Polska – Holandia zaplanowano na 14 listopada o godzinie 20:45 w Warszawie. Trzy dni później Biało-Czerwoni zmierzą się na wyjeździe z Maltą za zakończenie eliminacji mundialu. Podczas październikowego zgrupowania zabrakło kontuzjowanego Nicoli Zalewskiego, a w trakcie towarzyskiej potyczki z Nową Zelandią (1:0) urazów nabawili się Bartłomiej Drągowski i Przemysław Frankowski.