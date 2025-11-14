Polska – Holandia: trybuny opustoszały, a kibice zabrali ze sobą flagi

Reprezentacja Polski w piątek podejmowała Holandię. Tuż przed końcem meczu trybuny Stadionu Narodowego zaczęli opuszczać kibice. Wraz z nimi zaczęły znikać również flagi.

PressFocus Na zdjęciu: Matty Cash

Kibice opuszczają swoje sektory. Flagi i ekipa dopingująca znikają z trybun

Reprezentacja Polski w piątkowy wieczór podejmowała Holandię w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026. Biało-Czerwoni postawili rywalom bardzo trudne warunki. Rywalizacja zakończyła się remisem 1:1, a tego dnia do siatki trafiali Jakub Kamiński oraz Memphis Depay. Niewątpliwie podopieczni Jana Urbana stanęli na wysokości zadania i urwali punkty rywalowi z najwyższej światowej półki.

Podczas meczu Polska – Holandia część kibiców i środowisk kibicowskich twierdziła, że służby mundurowe nie dopuściły przygotowanej patriotycznej oprawy na stadion. Według tych grup, decyzja miała być reakcją władz na wcześniejszą krytykę rządu, jaka pojawiła się podczas spotkania z Litwą. Strona rządowa nie potwierdziła jednak takiej motywacji, podkreślając, że każda oprawa podlega standardowym procedurom bezpieczeństwa. Cała sytuacja wywołała duże emocje wśród fanów i stała się jednym z gorętszych tematów okołomeczowych.

Tuż przed końcem meczu część kibiców z sektorów dopingujących zdecydowała się opuścić swoje miejsca. Wraz z ich wyjściem z trybun zdjęte zostały również wywieszone wcześniej flagi. Sytuacja ta szybko zwróciła uwagę pozostałych fanów. Powody decyzji kibiców nie zostały jeszcze oficjalnie podane.

Warto zaznaczyć, że podczas spotkania doszło do kontrowersyjnej sytuacji na trybunach. Arbiter był zmuszony do przerwania meczu, po tym jak na murawę Stadionu Narodowego zostały rzucone race. Spotkanie Polski z Holandią zatem było niezwykle gorące na trybunach.