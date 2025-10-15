Ole Gunnar Solskjaer może wrócić na ławkę. Nieoczekiwany kierunek Norwega

Ole Gunnar Solskjaer jest przymierzany do objęcia stanowiska selekcjonera reprezentacji Szwecji - donosi serwis fotbolldirekt.se. Szwedzka federacja rozstała się już z Jonem Dahlem Tomassonem.

Reprezentacja Szwecji szuka nowego selekcjonera

Ole Gunnar Solskjaer jest legendą Manchesteru United, a teraz znalazł się w kręgu zainteresowań reprezentacji Szwecji, która poszukuje następcy Jona Dahla Tomassona. 52-letni Norweg w latach 2018-2021 prowadził Czerwone Diabły, a do sierpnia tego roku był trenerem Besiktasu, z którego odszedł po odpadnięciu z eliminacji Ligi Konferencji. Obecnie pracuje dla UEFA.

Szwedzi radzą sobie słabo w eliminacjach mistrzostw świata 2026. W grupie B zajmują ostatnie miejsce, przegrywając z Kosowem (0:1) oraz wcześniej ze Szwajcarią (0:2) i ponownie z Kosowem (0:2). Jedyny punkt zdobyli w meczu ze Słowenią (2:2), co stawia drużynę w trudnej sytuacji przed kolejnymi spotkaniami.

Solskjaer, oprócz pracy w na Old Trafford i Turcji, prowadził również Molde i Cardiff City. Szwedzka kadra ma przed sobą dwa kluczowe mecze w listopadzie – z Szwajcarią i Słowenią. Szwedzi przyglądają się także Grahamowi Potterowi, który pozostaje bez zatrudnienia. Anglik do września pracował w West Hamie.

Tymczasem Solskjaer ma za sobą bogatą karierę z Manchesterem United. Norweg zdobył Ligę Mistrzów w 1999 roku, a także sięgnął 6-krotnie po mistrzostwo Anglii. Łącznie na Old Trafford rozegrał 366 meczów i zdobył 126 bramek.