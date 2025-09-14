Neymar dostał ultimatum. Ancelotti stanowczo o powołaniu

Carlo Ancelotti przygotowuje reprezentację Brazylii do Mistrzostw Świata 2026. Jak na razie na powołanie od byłego trenera Realu Madryt nie może liczyć Neymar. Włoski taktyk zdradził, kiedy gwiazdor dostanie szanse, aby wrócić do zespołu Canarinhos.

Foto Arena LTDA / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Ancelotti powoła Neymara jeśli wróci do odpowiedniej formy

Carlo Ancelotti po zakończeniu poprzedniego sezonu rozwiązał kontrakt z Realem Madryt za porozumieniem stron. Doświadczony szkoleniowiec nie był zbyt długo bez pracy, bowiem podpisał kontrakt z brazylijską federacją. Przed 66-latkiem zadanie przygotowania Canarinhos do Mistrzostw Świata 2026. Póki co jego start z 5-krotnymi mistrzami świata można uznać za przeciętny.

Brazylia pod wodzą Ancelottiego rozegrała jak na razie 4 spotkania. Bilans to 2 zwycięstwa, remis i porażka. Warto zaznaczyć, że w żadnym meczu nie zagrał Neymar, który nie znalazł uznania w oczach selekcjonera, aby otrzymać powołania na czerwcowe czy wrześniowe zgrupowanie. Na konferencji prasowej włoski taktyk powiedział, co mu się stać, aby Neymar wrócił do reprezentacji.

– Oczywiście nie będziemy obserwować, jak gra Neymar. Wszyscy wiedzą, jaki posiada talent. We współczesnej piłce, aby wykorzystać swój talent, zawodnik musi być w dobrej kondycji fizycznej. Jeśli będzie w najlepszej formie, bez problemu zagra w reprezentacji. Wszyscy chcą, aby Neymar grał w kadrze. Rozmawiałem z nim i powiedziałem mu: „Masz czas, żeby jak najlepiej przygotować się i pomóc drużynie dać z siebie wszystko na Mistrzostwach Świata” – powiedział Carlo Ancelotti, cytowany przez ESPN.

– Wybrałbym go jako ofensywnego pomocnika lub napastnika. Musi grać w środku pola, nie może grać na skrzydle, ponieważ współczesny futbol potrzebuje napastników o wysokiej jakości, to bardzo ważne. Bez problemu może być ofensywnym pomocnikiem – dodał.

Neymar zadebiutował w reprezentacji Brazylii w sierpniu 2010 roku za kadencji Mano Menezesa. Łącznie rozegrał aż 128 meczów w drużynie narodowej, strzelając 79 goli. Po raz ostatni dla kraju wystąpił w październiku 2023 roku.