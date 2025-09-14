Neymar dostał ultimatum. Ancelotti stanowczo o powołaniu

Ancelotti powoła Neymara jeśli wróci do odpowiedniej formy
Carlo Ancelotti po zakończeniu poprzedniego sezonu rozwiązał kontrakt z Realem Madryt za porozumieniem stron. Doświadczony szkoleniowiec nie był zbyt długo bez pracy, bowiem podpisał kontrakt z brazylijską federacją. Przed 66-latkiem zadanie przygotowania Canarinhos do Mistrzostw Świata 2026. Póki co jego start z 5-krotnymi mistrzami świata można uznać za przeciętny.
Brazylia pod wodzą Ancelottiego rozegrała jak na razie 4 spotkania. Bilans to 2 zwycięstwa, remis i porażka. Warto zaznaczyć, że w żadnym meczu nie zagrał Neymar, który nie znalazł uznania w oczach selekcjonera, aby otrzymać powołania na czerwcowe czy wrześniowe zgrupowanie. Na konferencji prasowej włoski taktyk powiedział, co mu się stać, aby Neymar wrócił do reprezentacji.
– Oczywiście nie będziemy obserwować, jak gra Neymar. Wszyscy wiedzą, jaki posiada talent. We współczesnej piłce, aby wykorzystać swój talent, zawodnik musi być w dobrej kondycji fizycznej. Jeśli będzie w najlepszej formie, bez problemu zagra w reprezentacji. Wszyscy chcą, aby Neymar grał w kadrze. Rozmawiałem z nim i powiedziałem mu: „Masz czas, żeby jak najlepiej przygotować się i pomóc drużynie dać z siebie wszystko na Mistrzostwach Świata” – powiedział Carlo Ancelotti, cytowany przez ESPN.
– Wybrałbym go jako ofensywnego pomocnika lub napastnika. Musi grać w środku pola, nie może grać na skrzydle, ponieważ współczesny futbol potrzebuje napastników o wysokiej jakości, to bardzo ważne. Bez problemu może być ofensywnym pomocnikiem – dodał.
Neymar zadebiutował w reprezentacji Brazylii w sierpniu 2010 roku za kadencji Mano Menezesa. Łącznie rozegrał aż 128 meczów w drużynie narodowej, strzelając 79 goli. Po raz ostatni dla kraju wystąpił w październiku 2023 roku.