Real Madryt w niedalekiej przyszłości może dokonać hitowego wzmocnienia. Królewscy marzą bowiem o pozyskaniu Erlinga Haalanda z Manchesteru City. Zainteresowanie jest poważne - informuje Pete O'Rourke z "Football Insider".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Erling Haaland celem transferowym Realu Madryt

Real Madryt ma za sobą niezwykle aktywne letnie okienko transferowe. Florentino Perez wzmocnił drużynę przez wielu zawodników światowej klasy. Przyjścia od razu poszły w parze z wynikami. Królewscy notują bowiem udany początek sezonu. A w minioną sobotę udało im się pokonać Real Sociedad (2:1), choć przez większą część meczu musieli radzić sobie w osłabieniu.

Z informacji przekazanych przez Pete O’Rourke’a dowiadujemy się, że Real Madryt szykuje wielki hit transferowy. Dziennikarz „Football Insider” przekazuje, że w kręgu zainteresowań Królewskich znajduje się Erling Haaland z Manchesteru City. Los Blancos poważnie myślą o sprowadzeniu Norwega. A ostatnio media informowały, że Pep Guardioli pozwoli odejść napastnikowi.

Real Madryt chce skorzystać z okazji i pozyskać Erlinga Haalanda. W szeregach wicemistrzów Hiszpanii wierzą, że Norweg mógłby stworzyć magiczny duet z Kylianem Mbappe. Trudno przewidzieć, jak rozstrzygnie sprawa przyszłości gwiazdy Manchesteru City. Wszystko będzie leżało w rękach The Citizens.

Erling Haaland jest zawodnikiem Manchesteru City od 2022 roku. Dotychczas 25-latek rozegrał 147 spotkań w barwach angielskiego zespołu. Statystyki reprezentanta Norwegii są wybitne. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 127 trafień, a także 21 asyst.