Erling Haaland celem transferowym Realu Madryt
Real Madryt ma za sobą niezwykle aktywne letnie okienko transferowe. Florentino Perez wzmocnił drużynę przez wielu zawodników światowej klasy. Przyjścia od razu poszły w parze z wynikami. Królewscy notują bowiem udany początek sezonu. A w minioną sobotę udało im się pokonać Real Sociedad (2:1), choć przez większą część meczu musieli radzić sobie w osłabieniu.
Z informacji przekazanych przez Pete O’Rourke’a dowiadujemy się, że Real Madryt szykuje wielki hit transferowy. Dziennikarz „Football Insider” przekazuje, że w kręgu zainteresowań Królewskich znajduje się Erling Haaland z Manchesteru City. Los Blancos poważnie myślą o sprowadzeniu Norwega. A ostatnio media informowały, że Pep Guardioli pozwoli odejść napastnikowi.
Real Madryt chce skorzystać z okazji i pozyskać Erlinga Haalanda. W szeregach wicemistrzów Hiszpanii wierzą, że Norweg mógłby stworzyć magiczny duet z Kylianem Mbappe. Trudno przewidzieć, jak rozstrzygnie sprawa przyszłości gwiazdy Manchesteru City. Wszystko będzie leżało w rękach The Citizens.
Erling Haaland jest zawodnikiem Manchesteru City od 2022 roku. Dotychczas 25-latek rozegrał 147 spotkań w barwach angielskiego zespołu. Statystyki reprezentanta Norwegii są wybitne. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 127 trafień, a także 21 asyst.