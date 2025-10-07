Nawałka mówi o zmianie pokoleniowej w kadrze. „To nie było trafione”

Reprezentacja Polski wkrótce rozegra swoje kolejne dwa mecze w tym roku. Dużo mówi się jednak o zmianie pokoleniowej w kadrze, a głos w tej sprawie zabrał także Adam Nawałka w rozmowie z "Kurierem Szczecińskim".

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Adam Nawałka

Nawałka zabrał głos nt. transformacji pokoleniowej

Reprezentacja Polski już za kilka dni rozegra swój pierwszy mecz podczas październikowego zgrupowania reprezentacji Polski. Rywalem Biało-Czerwonych w towarzyskim starciu będzie zespół Nowej Zelandii. Najważniejsze starcie przyjdzie jednak jeszcze kilka dni później, bowiem wówczas w ramach eliminacji mistrzostw świata w 2026 roku zmierzymy się z zespołem Litwy.

Z pewnością przed samym zgrupowaniem dużo mówi się jednak o braku powołania chociażby dla Oskara Pietuszewskiego. Trener Jan Urban tłumaczy to ostrożnością we wprowadzeniu młodego piłkarza do zespołu, ale wielu uważa inaczej. Szczególnie, że w naszym zespole narodowym jest bardzo mało młodych graczy, a raczej gra opiera się na doświadczonych piłkarzach. Ciekawy głos w sprawie zmiany pokoleniowej w reprezentacji Polski zabrał Adama Nawałka, który w rozmowie z „Kurierem Szczecińskim” mówi o nieudanej transformacji pokoleniowej w kadrze.

– Uważam, że transformacja pokoleniowa w kadrze nie była trafiona. Mam swoje zdanie na temat doświadczonych zawodników, którzy wciąż są w formie, a jednocześnie są głodni gry i sukcesów. Za szybko rezygnuje się z doświadczonych piłkarzy, którzy mogą dać wiele dobrego. Najlepszą mieszanką w kadrze jest połączenie doświadczonych zawodników z młodymi wilkami – powiedział były selekcjoner naszej kadry w rozmowie z „Kurierem Szczecińskim”

