Mourinho zostanie selekcjonerem! Padła nazwa reprezentacji

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mourinho ma zostać selekcjonerem Portugalii po Mistrzostwach Świata

Jose Mourinho to jeden z najlepszych trenerów w historii piłki nożnej. Od ponad roku na próżno go szukać w topowej lidze. Najpierw w latach 2024-2025 prowadził Fenerbahce, z którego został zwolniony pod koniec sierpnia ubiegłego roku. Obecnie od kilku miesięcy odpowiada za wyniki Benfiki. Nie oznacza to jednak, że wielkie kluby o nim zapomniały.

Przy okazji dużego zamieszania w Realu Madryt w przestrzeni medialnej pojawiło się nazwisko Jose Mourinho jako jednego z głównych kandydatów do zastąpienia Alvaro Arbeloi. Portugalczyk jest łączony z Królewskimi pod kątem przyszłego sezonu. Okazuje się jednak, że powrót do Madrytu to tylko jedna z opcji dla 63-letniego szkoleniowca.

Z informacji ESPN wynika, że Jose Mourinho po zakończeniu Mistrzostw Świata 2026 otrzyma propozycję objęcia roli selekcjonera reprezentacji Portugalii. Po mundialu wygasa kontrakt Roberto Martineza i wiele wskazuje na to, że nie zostanie przedłużony. “The Special One” mimo ważnej umowy z Benfiką do 2027 roku może zdecydować się na zmianę pracodawcy. W przeszłości podkreślał chęć prowadzenie rodzimej drużyny narodowej. Portugalia będzie jednym z faworytów do końcowego zwycięstwa. W grupie na Mistrzostwach Świata zagrają z Uzbekistanem, Kolumbią oraz zwycięzcą barażu FIFA 1.

Mourinho w swoim CV ma takie kluby jak Porto, Chelsea, Inter Mediolan, Real Madryt, Manchester United, Tottenham czy AS Roma. Do największych sukcesów można zaliczyć dwa zwycięstwa w Lidze Mistrzów, trzy mistrzostwa Anglii, mistrzostwo Włoch, mistrzostwo Hiszpanii, Puchar UEFA, Ligę Europy oraz Ligę Konferencji, a także krajowe puchary.