Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho wśród kandydatów na selekcjonera reprezentacji Portugalii

Jose Mourinho w przeszłości prowadził najlepsze kluby na świecie. Sukcesy święcił m.in. z Realem Madryt, Interem Mediolan, Manchesterem United czy Chelsea. Do niesamowitych osiągnięć poprowadził także FC Porto i AS Romę. Aktualnie od ubiegłego roku odpowiada za wyniki Fenerbache. W Turcji spędził na razie jeden sezon, w którym ukończył ligę na 2. miejscu.

Niewykluczone, że w najbliższych miesiącach, a może nawet tygodniach zmieni otoczenie. Mourinho ma duże szanse, aby po raz pierwszy w karierze zostać selekcjonerem drużyny narodowej. Co więcej, od razu trafiłby na duże wyzwanie, ponieważ interesuje się nim mistrz Europy. Jak donosi dziennik Record 62-latek jest na liście życzeń portugalskiej federacji.

Aktualnie selekcjonerem reprezentacji Portugalii jest Roberto Martinez. Hiszpański szkoleniowiec nie może być jednak pewny pozostania na stanowisku. Źródło przekonuje, że otrzymał ultimatum od prezesa tamtejszego związku. Jeśli nie wygra Ligi Narodów, może zostać przedwcześnie zwolniony. Gdyby do tego doszło to Mourinho oraz Jorge Jesus są uważani za faworytów.

Portugalia zagra w finale Ligi Narodów w najbliższą niedzielę (8 czerwca). Ich rywalem w meczu o trofeum będzie reprezentacja Hiszpanii. Warto dodać, że choć eliminacje Mistrzostw Świata 2026 rozpoczęły się w marcu, to Portugalia do gry przystąpi dopiero we wrześniu. W grupie F o awans na mundial powalczą z Węgrami, Irlandią i Armenią.